Realme 12 resta uno dei migliori smartphone della fascia bassa della telefonia mobile, un vero e proprio concentrato di prestazioni letteralmente al top per la propria categoria di posizionamento, di conseguenza vi raccontiamo molto volentieri la possibilità di averlo ad un prezzo estremamente conveniente solo oggi su Amazon.

Lo smartphone rientra perfettamente nelle dimensioni a cui siamo abituati nell’ultimo periodo, raggiungendo per la precisione 165,6 x 76,1 x 7,69 millimetri di spessore, con un peso di 188 grammi. Il processore su cui fa affidamento è il MediaTek Dimensity 6100 Plus, octa-core con frequenza di clock a 2,2GHz, che viene affiancato da una configurazione di base più che sufficiente, essendo composta da 6GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 2TB). Il display si ferma a 6,72 pollici di diagonale, con risoluzione 1080 x 2400 pixel, è un IPS LCD che può raggiungere i 120Hz di refresh rate, con densità di pixel di 392 ppi.

Amazon da sogno con lo sconto sul Realme 12

Uno sconto imperdibile è disponibile in questo periodo su Amazon, dove gli utenti possono pensare di acquistare il Realme 12 con una riduzione di prezzo più unica che rara, infatti il listino di 279,99 euro viene fortemente ridotto del 40%, fino ad arrivare a costare solamente 169 euro. Premete qui per effettuare l’acquisto, ricordando ad ogni modo che viene distribuito no brand con al solito la garanzia legale della durata di 24 mesi.

Il comparto fotografico è composto, nella parte posteriore, da due sensori differenti, un principale da 108 megapixel, ed un secondario da 2 megapixel, il solito bokeh, in questo caso non troppo performante, ma comunque sufficiente per la maggior parte degli utilizzi. L’angolo di visione è limitato, data l’assenza di un ultragrandangolare, con la possibilità di raggiungere al massimo 89 gradi, e scatti a 12000 x 9000 pixel.