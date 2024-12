Ci stiamo avvicinando sempre di più al periodo natalizio e, per questa occasione, i vari operatori telefonici presenti sul territorio italiano stanno proponendo svariate cose. Tra questi, in particolare, è arrivato il turno dell’operatore telefonico Tiscali. Quest’ultimo, in particolare, ha deciso di rendere disponibile per tutto il periodo natalizio un’offerta davvero favolosa. Ci stiamo riferendo alla promo denominata Tiscali Mobile Smart 250 Promo Natale. Vediamo qui di seguito di che si tratta.

Tiscali Mobile Smart 250 Promo Natale, super offerta per le festività natalizie

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico Tiscali ha deciso di proporre un’altra super offerta di rete mobile per le festività natalizie. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla super offerta denominata Tiscali Mobile Smart 250 Promo Natale. Quest’ultima è stata resa disponibile a partire dal 5 dicembre 2024, giorno in cui è terminata la disponibilità della precedente offerta Tiscali Mobile Smart 250.

Gli utenti, in particolare, avranno a fisici tutto il periodo natalizio per poterla attivare. L’offerta in questione sarà infatti disponibile all’attivazione fino al prossimo 7 gennaio 2025. In questo modo, l’operatore coprirà anche la festività dell’Epifania. Anche questa volta, la nuova offerta di Tiscali sarà disponibile all’attivazione da tutti i nuovi clienti. Sono compresi sia coloro che attiveranno un nuovo numero sia coloro che richiederanno la portabilità del proprio numero da qualsiasi altro operatore telefonico rivale.

Una volta attivata questa offerta, gli utenti avranno a disposizione molte cose. Nello specifico, con l’offerta Tiscali Mobile Smart 250 Promo Natale, si avranno a disposizione ogni mese fino a 250 GB di traffico dati validi per navigare con connettività pari al 4G. Si avranno poi a disposizione minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 100 sms da inviare verso tutti i numeri. Per poter usufruire di questo ricco bundle , gli utenti dovranno sostenere un costo di soli 9,99 euro al mese. Gli utenti potranno scegliere diversi metodi di pagamento, tra cui il credito residuo e il metodo di pagamento automatico di Ricarica Automatica.