Satispay ha siglato una nuova partnership con Esselunga. Tale accordo rappresenta un importante traguardo per semplificare l’uso dei buoni pasto digitali quando si fa la spesa. Nel dettaglio, viene ampliata la rete con oltre 190 punti vendita Esselunga e Bar Atlantic sparsi in diverse regioni italiane. Un dettaglio che favorisce la diffusione dei buoni pasto Satispay.

I buoni Satispay si diffondono sempre di più

L’innovazione tecnologica è al centro di suddetta collaborazione. I buoni pasto vengono caricati direttamente nell’app Satispay, permettendo agli utenti di pagare alla cassa senza necessità di contanti o supporti cartacei. Inoltre, la possibilità di utilizzarli anche nei giorni festivi e di integrare l’importo con il proprio saldo personale rende tale soluzione estremamente flessibile. Si tratta di un passo avanti importante per i servizi di welfare aziendale, che possono ora contare su uno strumento di pagamento moderno e versatile. Ciò seguendo quelle che sono le abitudini digitali degli utenti.

Esselunga, già protagonista nel panorama della grande distribuzione italiana, si dimostra ancora una volta attenta alle innovazioni. E soprattutto alle richieste dei propri clienti. Suddetto passo testimonia la volontà di Esselunga di rimanere all’avanguardia. Ciò offrendo ai suoi clienti un’esperienza d’acquisto sempre più comoda e moderna. Angela Avino, Chief Business Development Officer di Satispay, sottolinea come tale accordo rappresenti un ulteriore passo verso la digitalizzazione della spesa. Ciò insieme al consolidamento di Satispay nella grande distribuzione. La validità annuale dei buoni pasto, unita alla loro usabilità immediata, offre una soluzione pratica e conveniente. Sia per i consumatori sia per le aziende che li adottano.

L’attuale contesto è caratterizzato dall’innovazione digitale che sta trasformando ogni aspetto della quotidianità. In tale scenario, la collaborazione tra Satispay ed Esselunga si presenta come un esempio valido di come tecnologia e commercio possano convergere. Ciò offre miglioramenti effettivi per la vita delle persone, semplificandola e rendendola più sostenibile.