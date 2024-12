Samsung ha intenzione di aggiornare il Galaxy S25 offrendo la possibilità agli utenti di utilizzare la tecnologia con Wi-Fi 7. Questo per migliorare l’ esperienza di una connessione migliore rispetto ai modelli precedenti che si devono accontentare del Wi-Fi 6 o 6E. L’ introduzione della nuova versione di connessione, ha portato ad un cambiamento anche per quanto riguarda il SoC. Infatti uno dei motivi per cui i Samsung precedenti non avevano il Wi-Fi 7 è legato alla caratteristica del processore che non gli permetteva di usufruire di questa innovazione.

La tecnologia di connessione dipende soprattutto dal SoC inserito all’ interno del dispositivo dato che è in base ad esso se la connessione può avvenire in un certo modo. Per i nuovi Samsung Galaxy S25 verrà utilizzato lo Snapdragon 8 Elite che supporta il Wi-Fi 7. Infatti solo sull’ S24 Ultra era stata inserita la nuova tipologia di connessione dato che il dispositivo possedeva lo Snapdragon 8 Gen 3. Mentre per gli altri modelli, gli utenti si sono dovuti accontentare del Wi-Fi 6E dato che montavano l’ Exynos 2400.

Samsung, tecnologia Wi-Fi 7 su S25

La nuova tecnologia è stata confermata anche dal rapporto della FCC in cui viene precisato chiaramente che il nuovo S25 supporterà la connessione Wi-Fi 7. Oltre alla capacità del SoC, ci sono anche altri fattori che rendono i modelli precedenti non compatibili con questo tipo di connessione. Infatti i modelli pieghevoli sono equipaggiati con lo Snapdragon 8 Gen 3, lo stesso dell’ S24 Ultra, eppure non supportano questa tecnologia. Samsung non ha mai spiegato il motivo, ma probabilmente sarà dovuto a delle problematiche relative ai componenti o a delle strutture interne che non permettevano l’ implementazione del Wi-Fi 7. All’ interno delle certificazioni della FCC, si può notare come compaia la scritta IEEE 802.11be che è proprio il Wi-Fi 7. Per cui i nuovi S25 supporteranno questa modalità di connessione.

Anche se non è stato ufficializzato ancora il passaggio a questa versione, probabilmente la ratificazione ufficiale di questa specifica tecnica potrebbe avvenire entro la fine di quest’ anno.