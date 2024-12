Instagram migliora i canali broadcast: risposte, prompt e nuovi strumenti

Instagram ha introdotto un importante aggiornamento. Questo arriva con l’intento di rivoluzionare i canali broadcast. Sono diverse le nuove opportunità che riguardano l’interazione tra creator e follower. Grazie a queste, gli utenti potranno finalmente fare molto di più che reagire ai messaggi: sarà possibile rispondere, partecipare a conversazioni guidate e accedere a strumenti avanzati per analizzare le performance dei contenuti.

Le novità introdotte da Instagram

Ecco le principali funzioni aggiunte ai canali broadcast di Instagram:

Risposte : ora i follower su Instagram possono rispondere ai messaggi e interagire anche tra loro, rendendo le conversazioni più dinamiche;

: ora i follower su Instagram possono rispondere ai messaggi e interagire anche tra loro, rendendo le conversazioni più dinamiche; Prompt : i creator possono avviare discussioni con domande, check-in giornalieri e altri spunti per stimolare la partecipazione;

: i creator possono avviare discussioni con domande, check-in giornalieri e altri spunti per stimolare la partecipazione; Insights avanzati: nuovi strumenti analitici permettono di monitorare interazioni, condivisioni e voti nei sondaggi, offrendo una panoramica dettagliata delle performance dei contenuti.

Come funzionano queste nuove opzioni su Instagram

Tutto parte dalle impostazioni del canale, mediante il quale gli utenti possono attivare le risposte. Bisogna infatti selezionare “Controlli canale” e abilitare l’opzione “Consenti ai membri di rispondere ai messaggi”. Anche per quanto riguarda i prompt, l’attivazione è facilissima: bisogna solo scegliere il segno “+” e poi “Prompt”. In questo modo si permetterà ai follower di rispondere con testi o foto per 24 ore.

Gli strumenti di analisi, invece, forniscono dati come il numero totale di interazioni, le condivisioni nelle storie e i voti nei sondaggi, aiutando i creator a comprendere meglio il comportamento del pubblico.

Tra le grandi novità che sono arrivate con questo nuovo aggiornamento c’è anche la sincronizzazione dei messaggi. Questa riguarda Instagram e Facebook, consentendo dunque di raggiungere un pubblico ancora più vasto.

In questo momento l’aggiornamento è in rollout, ciò significa che Instagram lo sta distribuendo a tutti gli utenti che ne hanno diritto. A questo punto bisogna solo attendere e tutto sarà effettivo, proprio come avviene di solito su queste piattaforme social.