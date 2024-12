Se siete stanchi della promozione che avete sul vostro numero di cellulare e siete dunque intenzionati a cambiarla con una più nuova e aggiornata un’opzione assolutamente valida da prendere in considerazione è rappresentata da Fastweb, il provider in questione è infatti attualmente uno dei più affidabili presenti in circolazione e tra l’altro recentemente ha ricevuto il premio per la connessione Internet più veloce per la quarta volta nella sua storia.

Fastweb effettivamente ha lavorato duramente sulla propria infrastruttura di rete e punta tanto sulla propria connettività Internet, il suo 5G è infatti presente in ogni promozione è garantisce una velocità di download e upload davvero senza precedenti, ovviamente tutte le promozioni includono il 5G e riescono a soddisfare anche i palati più esigenti, vediamo insieme l’ultima proposta del provider per accontentare tutti gli utenti.

5G a meno di dieci euro

La promo di cui vi parliamo oggi ha un prezzo di 9,95 € al mese e garantisce a chi decide di attivarla ben 200 GB di traffico dati in 5G di Fastweb abbinati a 100 SMS verso tutti i numeri nazionali e minuti illimitati verso tutti, il costo della promozione è accompagnato da un contributo per la Sim o la eSIM di 10 € che potrete ricevere comodamente a casa nel caso scegliate la Sim fisica, per il resto l’attivazione è rapida e abbastanza intuitiva dal momento che si può effettuare comodamente online da casa vostra sia nel caso attiviate un nuovo numero di telefono sia nel caso decidiate di effettuare la portabilità da un altro operatore.

Se siete interessati, dunque tutto ciò che dovete fare è recarvi sul sito ufficiale di Fastweb, trovare la pagina dedicata alla promozione e procedere con l’attivazione online direttamente dal vostro pc, al momento si tratta di una delle promozioni in 5G più convenienti presenti sul mercato della telefonia italiana.