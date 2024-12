Nel mercato dell’automobilismo, in particolare con la motorizzazione elettrica, si stanno sempre più diffondendo nuovi modelli. Ormai è molto varia la scelta, per questo le case produttrici si stanno impegnando al massimo per soddisfare le esigenze del cliente. Una di queste case è la DS che si sta preparando per lanciare la sua nuova auto elettrica sul mercato.

DS N°8, la nuova auto elettrica, ecco finalmente svelati gli interni

Il nuovo modello elettrico della DS sarà prodotto a Melfi e abbiamo già visionato svariate foto spia. Sapevamo che il suo nome sarebbe stato DS 8, ma alla fine si è deciso di aggiungere la lettera “N°” davanti al numero. Perchè questa casa automobilistica ha adottato questo numero? Il marchio francese ha adottato questo nome alla vettura per essere molto preciso e coerente con il modo consueto di scrivere un numero in francese, infatti la scala dei numeri viene sempre seguita da una “N°”. Ma troviamo anche un altro motivo di questa scelta, infatti la futura gamma di vetture seguirà questo nuovo modo di denominazione, parlando delle future DS. Il numero inoltre corrisponderà alle dimensioni e al segmento del modello. La casa automobilistica inoltre ha aggiunto che sulla nuova elettrica, la parte posteriore avrà la scritta “N°8″ integrata con “DS AUTOMOBILES”.

Oltre a comunicare il nome effettivo, la DS ha rilasciato delle immagini che ne descrivono gli interni. Il marchio ha adottato un design dell’abitacolo ispirato al mondo della nautica, con rivestimenti premium. Sarà presente molta elettronica ed avrà un volante a forma di X. Inoltre ci sarà un pannello per la strumentazione digitale ed un grosso display per il sistema auto. Non sarà privo neanche di un sistema di illuminazione ambientale. Sappiamo che nel nuovo modello potremmo trovare un powertrain con potenze dino a 240kW / 326CV e con batterie di capacità fino a 98kWh.