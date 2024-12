CoopVoce celebra il Natale con una promozione esclusiva. Stiamo parlando dell’offerta Evo 200, disponibile a 7,90€ al mese per i nuovi clienti. In particolare per coloro che effettuano la portabilità del numero da altro gestore. La proposta è attivabile dal 5 dicembre 2024 all’8 gennaio 2025. Essa include minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, 1000 SMS e 200GB di traffico internet in 4G. I nuovi utenti potranno godere di attivazione e primo mese gratuiti, eliminando così i costi iniziali.

Spot natalizio e futuro del servizio: CoopVoce punta in alto

Per chi preferisce una modalità più pratica, l’offerta può essere attivata tramite Self SIM, acquistabile nei punti vendita Coop e attivabile online. In questo caso, il costo di 9,90€ viene restituito come bonus di traffico. Anche i già clienti CoopVoce potranno aderire alla promo, ma senza i vantaggi del primo mese gratuito e con un costo di attivazione pari a 9,90euro.

Per promuovere Evo 200, CoopVoce ha lanciato uno spot a tema natalizio il 5 dicembre 2024. Il video, visibile sul canale YouTube dell’operatore, dura 10 secondi e riprende le atmosfere festose di uno spot istituzionale pubblicato in precedenza. Ma arricchendolo con decorazioni natalizie e un messaggio che esalta il valore delle connessioni durante le festività. La frase “CoopVoce, libera la tua voce” chiude il messaggio pubblicitario, rafforzando l’identità del brand.

Oltre alla rete 2G e 4G di TIM e Vodafone, CoopVoce prevede anche l’introduzione del 5G entro il 2025. Ampliando così le prospettive di connessione per i suoi clienti. Attualmente, è già possibile attivare le SIM e le eSIM in pochi minuti tramite SPID, facilitando ulteriormente l’accesso ai servizi. Insomma, con un’offerta che combina convenienza, innovazione e semplicità, CoopVoce si conferma uno dei protagonisti più acclamati nel mondo degli operatori mobili virtuali. Ma le sorprese non terminano qui. Consulta il sito ufficiale dell’operatore per non perderti alcuna novità di questo periodo natalizio