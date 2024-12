Il passaggio alla fibra ottica è un’evoluzione della rete Internet che piano piano sta avvenendo in tutta la nostra penisola, i comuni coperti dalla fibra infatti sono la maggioranza ma nonostante tutto ci sono ancora alcuni luoghi sul suolo italiano scoperti da questa tecnologia, agli abitanti di queste zone non piacerà dunque un nuovo emendamento alla legge di bilancio 2025 presentato da Fratelli d’Italia, quest’ultimo sta infatti sollevando un polverone di polemiche dal momento che introdurrebbe un aumento del 10% sulle tariffe ADSL per incentivare il passaggio alla fibra ottica.

Questa mossa, secondo gli operatori del settore e le associazioni a tutela dei consumatori, rischia di penalizzare ingiustamente cittadini e imprese ancora sprovviste di questa tecnologia dal momento che la responsabilità al netto non dipende da loro, bensì dalle aziende coinvolte nella ammodernamento dell’infrastruttura di rete.

Idea giusta ma discutibile

L’idea alla base di questo aumento delle tariffe è quella di istituire un fondo, alimentato proprio dagli introiti legati a questo aumento, da utilizzare per migliorare e velocizzare il passaggio alla fibra ottica, idea condivisibile ma che secondo l’associazione italiana Internet provider risulta alquanto irragionevole dal momento che rischia di compromettere il mercato e la crescita del settore a causa dei propri effetti distorsivi.

Secondo l’associazione, infatti quest’idea presenta numerose criticità, la prima è che si andrebbe a configurare una nuova tassa indiretta a carico dei consumatori e delle imprese che va a colpire in particolare coloro che si trovano nelle aree meno servite, in più secondo l’associazione, tale fondo non sarebbe neutrale dal momento che si ipotizza un possibile aiuto di stato discriminatorio a favore dell’unico operatore che possiede una rete in rame capillare su tutto il territorio nazionale.

In ultimo, secondo l’associazione tale proposta ignora in modo radicale la cronica carenza di manodopera specializzata in grado di occuparsi del passaggio alla fibra ottica, dinamica che sta rallentando tale transizione.