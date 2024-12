WhatsApp introduce un pulsante rapido per le chat vocali di gruppo

Il modo di migliorare l’applicazione per WhatsApp è chiaro a tutti: arrivano aggiornamenti di continuo che puntellano ognuna delle funzioni già disponibili. È proprio in questo modo che tutte le possibilità che la piattaforma di messaggistica offre sono diventate sempre più performanti ma oggi si parla in particolare delle chat di gruppo.

Arriva un pulsante dedicato che semplifica l’avvio delle chat vocali nei gruppi, disponibile in fase di test per gli utenti del canale Beta su Android. La funzione promette di rendere più immediata la comunicazione vocale, senza passaggi complessi.

Un accesso più rapido alle chat vocali di WhatsApp

In passato, avviare una chat vocale richiedeva di accedere alla schermata informativa del gruppo. Ora, con il nuovo pulsante posizionato sopra il tasto per i messaggi vocali, sarà sufficiente un clic per iniziare una conversazione vocale. La novità, introdotta con la versione 2.24.25.22 di WhatsApp Beta, è già visibile per alcuni utenti e presto potrebbe essere disponibile anche nella versione stabile.

Questa funzione non solo rende più visibile l’opzione delle chat vocali, ma la estende anche ai gruppi con pochi partecipanti. In precedenza, le chat vocali erano riservate ai gruppi con almeno 32 membri, mentre ora possono essere avviate in qualsiasi gruppo, indipendentemente dal numero di utenti.

Quando si avvia una chat vocale, questa parte in modalità silenziosa: i membri del gruppo ricevono una notifica che li invita a partecipare senza disturbare. Inoltre, è possibile avvisare manualmente tutti i partecipanti, permettendo loro di unirsi se lo desiderano. Se nessuno partecipa entro 60 minuti, la chat viene chiusa automaticamente dall’app.

La nuova funzionalità è attualmente in fase di distribuzione. Almeno per il momento questo nuovo update è in fase di test tra le mani di alcuni utenti beta, anche se, stando a quanto riportato, diverse persone in possesso della versione stabile avrebbero già ricevuto la novità. Nel frattempo bisognerà solo aspettare.