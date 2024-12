Anche per il mese di dicembre 2024 l’operatore telefonico italiano WindTre ha deciso di convincere alcuni dei suoi ex clienti a tornare. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore sta proponendo a questi clienti l’attivazione di un’offerta davvero mozzafiato. Ci stiamo riferendo all’offerta di rete mobile denominata WindTre GO XXS 5G. Quest’ultima ha un costo per il rinnovo mensile molto basso ma include allo stesso tempo tantissimo. Vediamo qui di seguito i dettagli.

WindTre GO XXS 5G, super offerta con 5G per alcuni ex clienti

In questi ultimi giorni alcuni ex clienti del noto operatore telefonico italiano WindTre potranno tornare attivando una super offerta davvero favolosa. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla super offerta di rete mobile denominata WindTre GO XXS 5G. L’operatore telefonico WindTre ha dunque deciso di avviare una apposita campagna SMS per avvisare i suoi fortunati clienti di questa opportunità.

Come riportano i colleghi di Mondomobileweb.it, ecco qui di seguito il messaggio inviato dall’operatore ai suoi ex clienti:

“Passa a WINDTRE con un’offerta 5G! 200 GIGA, 50SMS e minuti illimitati a 4,99E/mese. Attivazione 0E e SIM 0E in negozio entro il 9/12. Costi, condizioni, copertura e privacy su windtre.it/27”.

Come spesso succede, si tratta di un’offerta mobile personalizzata, dunque la data di scadenza potrebbe variare in base ai clienti. In questo caso specifico, viene indicata come data di scadenza il 9 dicembre 2024.

Ci troviamo comunque di fronte ad un’offerta mobile estremamente conveniente. Nello specifico, il bundle di WindTre GO XXS 5G include ogni mese 200 GB per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Oltre a questo, il bundle include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 50 sms da inviare verso tutti i numeri. Come è possibile leggere anche dal messaggio inviato dall’operatore, gli utenti dovranno sostenere un costo di soli 4,99 euro al mese. L’operatore sta poi proponendo gratuitamente sia il costo di attivazione dell’offerta sia il costo della scheda sim.