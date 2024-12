Threads continua ad evolversi per competere con i giganti del settore. Oltre che rispondere alle esigenze degli utenti. A tal proposito, l’ultimo aggiornamento introdotto introduce un importante miglioramento nella funzionalità di ricerca. Dettaglio che rende l’esperienza più flessibile e mirata. Tale novità rappresenta un passo avanti nella strategia di Threads per ridurre il divario con i suoi principali concorrenti.

Threads: ecco le novità in arrivo

Fino ad oggi, la piattaforma permetteva di effettuare ricerche basate solo su parole chiave. Limitando, in tal modo, le possibilità di trovare contenuti specifici. Con il nuovo aggiornamento, gli utenti possono affinare le loro ricerche. Nello specifico, è possibile selezionare alcuni parametri aggiuntivi. Gli utenti possono accedere a tali opzioni tramite una nuova icona. Quest’ultima è stata aggiunta accanto alla barra di ricerca. Inserendo la parola chiave desiderata e utilizzando i nuovi filtri, gli utenti possono restringere i risultati.

Tale innovazione non è solo un miglioramento tecnico, ma un chiaro segnale dell’impegno di Meta per incrementare l’utilità e la competitività di Threads. La nuova funzionalità risponde alla crescente domanda di strumenti di ricerca più avanzati. Adam Mosseri, CEO di Instagram, ha sottolineato che l’aggiornamento è progettato per rendere Threads un ambiente più intuitivo e utile.

L’introduzione di tali strumenti arriva in un momento particolarmente interessante per il settore. Dopo la controversa gestione di X e l’esodo di molti utenti insoddisfatti, Threads e Bluesky si sono trasformati in valide alternative. Mentre Threads cerca di conquistare nuovi utenti, suddetto aggiornamento potrebbe rivelarsi una valida modalità per attirare professionisti, giornalisti e altri utenti.

La distribuzione globale della funzione di ricerca avanzata è prevista nelle prossime settimane. Tale aggiornamento sarà disponibile sia per dispositivi Android che iOS. Ciò significa che presto tutti gli utenti potranno approfittare di tale opzione. Con le nuove possibilità, Threads si posiziona come un social sempre più competitivo.