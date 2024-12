Samsung ha avviato il rilascio della One UI 7 in versione beta per la famiglia Galaxy S24. Il sistema operativo proprietario è basato su Android 15 e rappresenta un grande cambiamento per i dispositivi realizzati dal produttore coreano.

La One UI 7, infatti, porta con se tantissime novità a livello software pensate per migliorare l’esperienza utente e l’usabilità dei device su cui è installata. A partire dal 5 dicembre, i Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra potranno iniziare a conoscere e familiarizzare con le nuove feature progettate dal marchio coreano.

In questa prima tornata è escluso il Galaxy S24 FE che potrebbe essere aggiornato nel corso dei prossimi mesi. Come emerso dai nuovi report, gli utenti tedeschi sono gli unici che attualmente possono iscriversi al programma di beta test.

Samsung ha avviato il rilascio dell’interfaccia proprietaria One UI 7 in versione beta per i Galaxy S24, si inizia dalla Germania

Le registrazioni sono attive da mezzanotte a livello internazionale ma solo in Germania è disponibile il download. Possiamo immaginare che si tratta solo di una questione di tempo prima che l’aggiornamento sia reso disponibile per gli altri mercati.

I cambiamenti apportati dalla One UI 7 sono notevoli e l’interfaccia utente è stata completamente stravolta per garantire una facilità di utilizzo senza precedenti. Stando alle indiscrezioni trapelate nelle scorse settimane, Samsung ha ridisegnato il centro di controllo per rendere le icone più visibili e migliorare l’utilizzo rapido del device.

Trattandosi dei flagship della scorsa generazione, in attesa del lancio ufficiale dei Galaxy S25 previsti a gennaio, la famiglia Galaxy S24 è la prima a ricevere la beta di One UI 7. Siamo certi che Samsung aggiornerà altri device nel corso dei prossimi giorni, ampliando la diffusione del proprio sistema operativo di nuova generazione. Non resta che attendere per scoprire con mano quali sono le novità in arrivo.