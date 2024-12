La casa automobilistica Peugeot ha nel corso degli anni lavorato per portare sul mercato anche alcuni modelli di pick-up, oltre alle classiche auto. Tra questi, non possiamo non citare il pick-up Peugeot Landtrek arrivato sul mercato automobilistico quattro anni fa.

Il costruttore automobilistico francese ha deciso di vendere il suo Landtrek in molti paesi al fine di conquistare il maggior numero di utenti in giro per il mondo. La novità di oggi riguarda un aggiornamento effettuato dal costruttore con l’intento di ottimizzare le vendite in mercati importanti come Sud America, Africa e Medio Oriente. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito al pick-up Landtrek della casa automobilistica Peugeot.

Peugeot Landtrek: novità per il pick-up francese

Le principali novità che riguardano il rinnovamento del Landtrek si trovano nel design. Un design che non passa inosservato grazie a delle linee muscolose, tipico di questa tipologia di modelli che nel corso degli anni hanno fatto il debutto sul mercato delle quattro ruote. Oltre a ciò, è stato effettuato un importante lavoro da parte del team al fine di aggiornare la calandra verticale con il nuovo logo. Inoltre, non mancano luci diurne a LED a forma di artigli e nuove cornici dei fendinebbia realizzati nella colorazione nero lucido. Non manca, infine, l’implementazione di un nuovo paraurti posteriore accompagnato da gruppi ottici a LED con effetto 3D. Per quanto riguarda la meccanica, il nuovo Landtrek ospita un motore 2.2 Multijet turbodiesel da 200 CV abbinato ad una trasmissione a quattro ruote motrici.

Dando uno sguardo agli interni, il pick-up ha un abitacolo dotato di tutte le tecnologie necessarie, come l’ampio schermo touchscreen centrale da 10 pollici. Ad ottimizzare l’esperienza di guida anche la decisione del costruttore di implementare il supporto ad Apple CarPlay e ad Android Auto in modalità wireless.