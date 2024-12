Il prossimo OnePlus Pad 3 potrebbe non essere il successore che molti aspettavano. Secondo i primi leak, il tablet offrirà specifiche di fascia media con un hardware simile all’Oppo Pad 3, segnando un leggero passo indietro rispetto al modello precedente.

OnePlus Pad 3: cosa sappiamo ad oggi?

Il presunto OnePlus Pad 3 dovrebbe utilizzare il processore MediaTek Dimensity 8350, già presente sull’Oppo Pad 3. Il display manterrà un’alta qualità visiva grazie a uno schermo da 11,6 pollici, risoluzione di 2000 x 2800 pixel e un refresh rate di 144 Hz, ideale per contenuti multimediali e gaming leggero.

Sul fronte fotografico, il dispositivo includerà una fotocamera principale e una frontale, entrambe da 8 MP, pensate principalmente per videochiamate e scatti occasionali. La batteria avrà una capacità di 9.520 mAh, con supporto per la ricarica rapida da 67W, un elemento che garantisce tempi di ricarica ridotti.

Se confrontato con il suo predecessore, il OnePlus Pad 2, il Pad 3 sembra perdere alcuni elementi chiave. Il Pad 2 vantava infatti un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, una fotocamera principale più performante da 13 MP e un display leggermente più ampio da 12,1 pollici. Questa differenza di specifiche suggerisce un cambio di strategia da parte di OnePlus, probabilmente orientata verso un’offerta più economica e accessibile.

Le prime indiscrezioni indicano che il prezzo del OnePlus Pad 3 potrebbe essere simile a quello dell’Oppo Pad 3, venduto in Cina in una fascia compresa tra 275 e 400 euro, a seconda della configurazione. Questo lo colloca tra i tablet di fascia media, una categoria sempre più competitiva grazie a marchi come Xiaomi e Realme.

Il OnePlus Pad 3 sembra destinato a essere una scelta equilibrata per chi cerca un tablet affidabile ma non troppo costoso. Tuttavia, chi si aspettava un prodotto con caratteristiche premium potrebbe rimanere deluso. Rimane da vedere come l’azienda posizionerà questo dispositivo nei mercati globali e quali saranno le configurazioni finali.