OnePlus: il suo calendario dell'Avvento regala ben 30.000€

OnePlus rivoluziona il concetto di calendario dell’avvento con l’Explorer’s Adventure Calendar, un’edizione limitata dal valore di 25.000 sterline, praticamente 30.000€. Questo straordinario calendario offre 12 esperienze indimenticabili nella maestosa Islanda, insieme al nuovo OnePlus 13, nascosto dietro la porta numero 13.

Un calendario per chi ama l’avventura targata OnePlus

Pensato per veri esploratori, l’Explorer’s Adventure Calendar sostituisce i tradizionali gadget con esperienze straordinarie, come:

Snorkeling tra placche tettoniche, un'immersione unica tra la placca nordamericana e quella eurasiatica;

Relax nella Sky Lagoon, una laguna geotermica con vista sull'Oceano Atlantico;

Esplorazione di un tunnel di lava, tra antiche formazioni vulcaniche;

Avventura in supertruck nella suggestiva Valle di Þórsmörk;

nella suggestiva Valle di Þórsmörk; Avvistamento delle balene, tra megattere e delfini in un ecosistema incontaminato.

Dietro la porta finale si cela OnePlus 13, lo smartphone ideale per catturare ogni momento delle proprie avventure. E che peraltro è in arrivo sul mercato globale a partire dal prossimo mese di gennaio 2025.

OnePlus 13: il compagno perfetto

Il nuovo OnePlus 13, che sarà lanciato globalmente a gennaio 2025, offre tecnologie all’avanguardia come la certificazione IP68 + IP69 per resistere a qualsiasi condizione, il display RadiantView per ridurre l’affaticamento visivo e la tecnologia Aqua Touch 2.0, che garantisce un’interazione fluida anche in ambienti umidi. La Hasselblad Camera for Mobile di 5ª generazione e la registrazione video in 4K Dolby Vision assicurano scatti e video di qualità cinematografica.

Un’estrazione per vincere il calendario di OnePlus

Il calendario, offerto gratuitamente, sarà assegnato tramite estrazione. Per partecipare, è possibile iscriversi fino al 6 gennaio 2025 sul sito ufficiale OnePlus. Si tratta dunque di un’esperienza davvero inusuale che fino ad ora nessun brand è stato in grado di proporre.

Celina Shi, Chief Marketing Officer di OnePlus Europa, ha dichiarato: “Con l’Explorer’s Adventure Calendar vogliamo ispirare le persone a superare i propri limiti e vivere esperienze straordinarie. È il nostro modo di celebrare lo spirito dell’avventura in attesa del lancio del OnePlus 13.”