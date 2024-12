Il Netgear Nighthawk M3 è un’evoluzione importante nel mondo dei router portatili. Il router, disponibile al prezzo di 499,99euro, è pensato per rispondere alle esigenze di un pubblico molto vasto. Dai professionisti in movimento ai nomadi digitali. Comprendendo anche gli utenti che cercano una soluzione affidabile per il backup della rete domestica o aziendale.

Netgear presenta un nuovo router portatile: ecco i dettagli

Il Nighthawk M3 è progettato per essere usato senza intoppi in oltre 125 paesi. Ciò grazie alla compatibilità con le reti di roaming globali. La batteria risulta molto performante con 13 ore di autonomia. Il dispositivo risulta dunque perfetto per gli individui che viaggiano spesso. E non solo. Grazie alla capacità di supportare fino a 32 dispositivi, su un’area di 90m2, è un’opzione utile anche per piccoli uffici o abitazioni.

Alla base c’è il chipset Qualcomm Snapdragon SDX62 con modem X62 5G. Quest’ultimo assicura prestazioni elevate. Quest’ultime forniscono alte velocità. Dettagli che ne migliorano l’affidabilità del dispositivo. Il router supporta connessioni Ethernet fino a 2,5 Gbps e Wi-Fi 6 con velocità aggregata di 3,6 Gbps. Lo schermo LCD a colori da 2,4 pollici facilita la gestione dei dispositivi connessi.

David Henry, presidente della divisione Connected Home Products and Services di Netgear, ha dichiarato che l’azienda ha progettato il Nighthawk M3 per combinare le potenzialità del 5G insieme a quelle del Wi-Fi 6. Il router offre anche una garanzia di due anni. Suddetto dettagli dimostra la fiducia del marchio nella qualità del prodotto. Considerando quanto detto è evidente che il Netgear Nighthawk M3 è una soluzione completa e moderna. Si tratta di un’opzione ideale per chi cerca un router portatile che unisca alte prestazioni, facilità d’uso e flessibilità. Il tutto mantenendo uno standard elevato di connettività e sicurezza. Dettagli fondamentali per permettere agli utenti di accedere ad un servizio che sia in grado di adattarsi alle loro esigenze.