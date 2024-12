La corretta gestione dei rifiuti rappresenta un pilastro fondamentale per affrontare le sfide ambientali del nostro tempo. Inoltre, può essere anche una leva strategica per lo sviluppo economico. A riportare tale scenario è il Was Annual Report 2024 di Althesys, che evidenzia i progressi e le opportunità nel settore del waste management italiano. Il rapporto analizza undici anni di evoluzione.

Gestione dei rifiuti: ecco come ottenere un beneficio economico

Nel 2023, il valore delle aziende operanti nel settore dei rifiuti ha raggiunto quasi 12 miliardi di euro. Con una crescita annua del 3,8%. Suddetto sviluppo è stato accompagnato da un aumento per gli investimenti. Quest’ultimi sono saliti di 1,1 miliardi di euro rispetto all’anno precedente. Il 55% di questi fondi è stato destinato all’efficienza degli impianti. Segno di un impegno crescente verso la modernizzazione tecnologica. Le aree metropolitane hanno trainato questa crescita con un aumento degli investimenti del 75,2%. Mentre il Sud Italia, pur rimanendo indietro, ha raddoppiato i fondi a disposizione rispetto al 2023.

Un aspetto cruciale riguarda l’integrazione tra rifiuti urbani e speciali, che ha ridotto il divario tra i due ambiti. Ciò ha aperto nuove opportunità per il recupero di materiali critici. È importante sottolineare che permangono sfide legate alla carenza di impianti adeguati. Nei prossimi anni, l’Italia dovrà affrontare lo smaltimento di milioni di pannelli fotovoltaici a fine vita. Un ambito che richiede urgenti investimenti in infrastrutture. Con soli 15 impianti attualmente idonei, è evidente la necessità di sviluppare ulteriori soluzioni.

Il settore dei rifiuti sta evolvendo verso processi sempre più industriali, dove l’innovazione ha un ruolo centrale. Tecnologie avanzate, come la separazione dei materiali plastici o il recupero dai rifiuti edili, permettono di migliorare la qualità del riciclo e di ridurre al minimo i materiali non trattati. L’Italia potrebbe approfittare di un’importante opportunità. Ovvero trasformare un problema ambientale in una risorsa economica e tecnologica.