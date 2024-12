DAZN regala 1 mese gratis a chi ha la Carta Giovani Nazionale

Gli amanti del mondo dello sport possono oggi beneficiare di una vera e propria offerta speciale, la quale coinvolge il colosso dello streaming DAZN. Stando a quanto riportato infatti, l’azienda ha aderito all’iniziativa del Calendario dell’Avvento di Carta Giovani Nazionale (CGN).

Questo significa un mese gratuito del piano Standard, il quale in genere ha un prezzo mensile di 44,99 euro. La promo in questione è dedicata solo ed esclusivamente ai giovani tra i 18 e i 35 anni e sarà disponibile dal 6 al 24 dicembre 2024. Siamo quindi di fronte ad un vero e proprio regalo, il quale consentirà durante le festività di godere di ognuno degli sport presenti su DAZN.

Come attivare la Carta Giovani Nazionale tramite app IO

Per usufruire dell’offerta, è necessario possedere la Carta Giovani Nazionale, un’iniziativa del Dipartimento per le Politiche Giovanili. Ecco come attivarla tramite l’app IO che può essere attivata da tutti gli italiani:

Requisiti: avere tra i 18 e i 35 anni; Procedimento: Accedi all’app IO con SPID o CIE;

Vai su Portafoglio > Aggiungi > Sconti, Bonus e altre iniziative > Carta Giovani Nazionale ;

; Segui i passaggi per completare l’attivazione.

Come richiedere l’offerta DAZN con Carta Nazionale Giovani

Tutto è molto più semplice di quanto si crede e ci sono alcuni passaggi da seguire. In basso sono tutti descritti in maniera precisa:

Requisiti: Essere in possesso della Carta Giovani Nazionale ;

; Non avere un abbonamento DAZN attivo (vale anche per ex abbonati). Procedura: Accedi all’app IO e vai su Portafoglio ;

; Cerca l’offerta DAZN contrassegnata dall’icona natalizia;

Richiedi il codice promozionale nella sezione dedicata;

Usa il codice su dazn.com/redeem entro il 28 febbraio 2025.

Cosa puoi vedere con DAZN

Con il piano Standard, avrai accesso a una vasta gamma di contenuti sportivi: