Toyota Land Cruiser: innovazione inarrestabile su qualunque strada

La Toyota Land Cruiser, con oltre 70 anni di storia e 10,4 milioni di auto vendute, continua a essere il simbolo indiscusso della robustezza su strada. Ma come si evolve un’icona senza perdere la propria “anima”? La risposta arriva con questa nuova generazione. Un mix di tradizione e innovazione, progettato per gli amanti dell’off-road e della guida quotidiana, giunge con l’ultimo modello.

Il design, fedele al passato Toyota, è stato affinato con forme squadrate e dettagli pratici, come piastre di protezione e carrozzerie modulari per affrontare anche i percorsi più estremi. Gli esterni si distinguono per fari a triplo LED e dettagli che uniscono estetica e funzionalità. Non mancano versioni con cerchi da 18 e 20 pollici, per adattarsi a ogni esigenza. Gli interni? Spazio e comfort si incontrano. La configurazione a 7 posti della Toyota permette di viaggiare in famiglia o con amici, mentre il bagagliaio, nella versione a cinque posti, arriva fino a 742 litri. La tecnologia è protagonista con un cruscotto digitale e un sistema multimediale avanzato: infotainment Smart Connect+, navigazione in cloud e assistente vocale.

Prestazioni spettacolari per il fuoristrada Toyota

Cosa spinge questo colosso Toyota su strada e fuori? Un motore diesel 2.8 da 205 CV, affiancato da una trasmissione automatica a otto marce per prestazioni fluide e consumi contenuti. Nonostante le dimensioni, la Land Cruiser Toyota offre una guida sorprendentemente silenziosa, grazie a miglioramenti nel sistema di trazione e nei differenziali. La trazione integrale permanente e il nuovo differenziale posteriore a bloccaggio elettronico, di serie in Italia, garantiscono affidabilità su terreni impervi. E per chi cerca ancora di più, la promessa di un sistema Mild Hybrid 48V entro il 2025 accende l’attesa. Il fuoristrada non è mai stato così accessibile grazie ai sistemi avanzati come Multi-Terrain Monitor e Select, che perfezionano le capacità off-road del veicolo. Infine, con una capacità di traino fino a 3.500 kg, questo modello è pronto a tutto. Con prezzi a partire da 84.000 euro, la Toyota Land Cruiser si posiziona come una scelta per chi vuole il meglio, unendo passato e futuro in un’unica esperienza.