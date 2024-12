Il report Year in Swipe di Tinder punta ad analizzare le tendenze del 2024, anticipando ciò che dovrebbe invece riservare il futuro per il 2025. I single al giorno sono alla ricerca di connessioni autentiche, che possano rispecchiare i propri valori, ed allo stesso tempo che possano riportare un po’ di concretezza nel grande caos quotidiano. Per permettere loro di concretizzare gli obiettivi nel 2025, Tinder ha lanciato Year in Swipe Vision Board, trattasi di uno strumento interattivo che permette di creare mood board personalizzati, dandogli la possibilità di riflettere su ciò che è stato il 2024, e su cosa dovrebbe invece riservare il 2025.

Tinder: i dating trends del 2024 e cosa riserverà il 2025

Ma quali sono i dating trends del 2024? scopriamoli assieme con un elenco puntato più che approfondito: