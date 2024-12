Kaspersky ha segnalato una nuova campagna di phishing. Quest’ultima sfrutta la crescente popolarità di Telegram Premium. Sfruttando la piattaforma i malintenzionati rubano le credenziali di accesso degli utenti. Uno degli stratagemmi più pericolosi consiste nell’invio di un messaggio Telegram. All’interno del testo gli utenti vengono invitati ad accedere ad un link. Quest’ultimo promette di fornire un abbonamento Premium gratuito. Il link, se seguito, conduce a una pagina apparentemente legittima, ma interamente progettata per sottrarre dati personali e credenziali d’accesso.

Su Telegram circola una nuova campagna phishing

La minaccia non si limita a una regione specifica. Si estende a livello globale, con messaggi tradotti in diverse lingue. Gli esperti di sicurezza, hanno innalzato l’allarme contro tali offerte. Oltre ai link fraudolenti, altre tecniche utilizzate includono email che promuovono abbonamenti inesistenti e file ZIP che si spacciano per versioni Premium di Telegram. Suddetti file reindirizzano gli utenti a siti malevoli, progettati per rubare informazioni sensibili.

Per difendersi da tali minacce, Kaspersky sottolinea l’importanza di adottare comportamenti consapevoli. È essenziale controllare sempre i link ricevuti. Anche nei casi in cui sembrano autentici. Un’ulteriore protezione è garantita dall’uso dell’autenticazione a due fattori. Tale sistema protegge l’account anche in caso di compromissione delle credenziali. È fondamentale evitare di installare versioni non ufficiali dell’applicazione. Quest’ultime, infatti, possono contenere malware e rappresentare un grave pericolo.

Infine, è importante verificare l’affidabilità delle comunicazioni. Per farlo è possibile fruttare canali alternativi. Gli abbonamenti devono essere acquistati solo attraverso i canali ufficiali di Telegram. Quest’ultimi mettono a disposizione un bot sicuro per tali operazioni.

Tutti gli utenti devono adottare un atteggiamento previdente. Informarsi ed essere diffidenti è cruciale per prevenire attacchi di phishing. Altrettanto utile è conoscere le strategie usate dai cybercriminali. Tutto ciò, insieme all’adozione di misure di sicurezza adeguate sono strumenti essenziali. Solo in questo modo è possibile proteggere i propri dati e garantire una navigazione online sicura.