Il OnePlus 13, svelato in Cina lo scorso ottobre, si prepara al suo debutto mondiale. In Europa, inclusa l’Italia, il lancio è previsto a gennaio 2024. Nel frattempo, il dispositivo sta completando le certificazioni necessarie per adattarsi ai requisiti dei diversi mercati internazionali. Tra queste, vi è quella del Wireless Power Consortium (WPC). La quale conferma la compatibilità del modello globale con la ricarica wireless.

Le varianti internazionali, identificate dalle sigle CPH2649, CPH2653 e CPH2655, potrebbero però presentare piccole differenze rispetto alla versione cinese. Un dettaglio interessante riguarda la potenza della ricarica wireless. Il WPC, ad esempio, indica un massimo di 11watt per i modelli globali. Dunque ben lontani dai 50watt della variante cinese. Non è chiaro però se si tratti di un limite tecnico o di una regolamentazione locale. Ad ogni modo questa differenza solleva domande sul confronto tra le due versioni.

OnePlus 13: specifiche tecniche e prospettive per il prezzo europeo

OnePlus 13 si distingue per le sue specifiche di alto livello. Esse includono un display LTPO AMOLED da 6,82 pollici con risoluzione QHD+ e una luminosità di picco di 4500nit. Alimentato dal processore Snapdragon 8 Elite, offre configurazioni di memoria che arrivano fino a 24GB di RAM e 1TB di archiviazione. La batteria da 6000mAh supporta una ricarica via cavo a 100 watt e wireless fino a 50 watt nella tipologia cinese.

Il comparto fotografico, sviluppato in collaborazione con Hasselblad, include tre sensori posteriori da 50MP. Un teleobiettivo periscopico con zoom ottico 3,2x e una fotocamera ultra-wide. Sulla parte anteriore, è presente una fotocamera da 32MP, ideale per scattare selfie di qualità e video in 4K.

In Cina, il prezzo parte da circa 580€ per il modello base e arriva a 770€ per la configurazione più avanzata. In Europa però il costo sarà probabilmente più alto, superando di gran lunga le cifre del mercato asiatico. Nonostante ciò, il OnePlus 13 si annuncia come uno dei top di gamma più ambiti per il 2024. In quanto unisce prestazioni eccezionali a un design super ricercato.