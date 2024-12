OFFERTE tech ESSELUNGA: sconti ESAGERATI su prodotti pazzeschi

Cosa c’è di più emozionante che trovare sotto l’albero un regalo che stupisce? Le luci brillano, l’aria si riempie di gioia! Con Esselunga potete trasformare il vostro Natale in un’esperienza indimenticabile. Siete pronti a sorprendere i vostri cari? Potrete acquistare device tecnologici che lasceranno a bocca aperta. Se desiderate regalare non solo oggetti, ma momenti di pura meraviglia, le offerte natalizie di Esselunga sono qui per far brillare ogni sorriso. Un telefono, una friggitrice ad aria, o le cuffie perfette: ogni prodotto racconta una storia di innovazione. E quest’anno, Esselunga vi propone il meglio, con prezzi straordinari che rendono la tecnologia accessibile a tutti!

Offerte imperdibili: il meglio della tecnologia sotto l’albero di Esselunga

Siete appassionati di musica o cercate il regalo perfetto per chi non può vivere senza il suono perfetto? Le AirPods di quarta generazione sono ora in sconto pazzo da Esselunga. A soli 159,00 euro, offrono un’esperienza sonora immersiva e cristallina. Un must per chi ama l’innovazione e possiede un iPhone. E per rendere il Natale ancora più speciale, perché non pensare al nuovissimo iPhone 16 da 128 GB? Esselunga lo propone a 798 euro, un prezzo da sogno per uno smartphone che rappresenta il top della tecnologia Apple. Velocità, eleganza, fotocamere avanzate: chi non vorrebbe un gioiello così?

Per chi preferisce Android, Esselunga propone il Samsung Galaxy A16 5G da 128 GB. A soli 168 euro, è la scelta perfetta per chi cerca performance elevate a un costo contenuto. E se cercate qualcosa di unico, il Motorola Razr 40 da 256 GB, con il suo design pieghevole e originale, è in offerta a 448 euro: un regalo che non passa inosservato. Non solo smartphone! Per chi ama la cucina, Esselunga ha pensato a voi con la friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Max Forest. Al prezzo incredibile di 64,50 euro, permette di preparare piatti croccanti e salutari con il minimo sforzo. Un regalo perfetto per gli appassionati di cucina innovativa. Non aspettate: lasciate che la tecnologia e la convenienza trasformino il vostro Natale in una festa all’avanguardia! Tutte le promo sono sul sito!