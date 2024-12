Un prodotto molto atteso per quanto riguarda il mondo del gaming portatile e la nuova console di Lenovo, ovvero Legion Go S, quest’ultima costituirà un prodotto di fascia intermedia dal prezzo decisamente più economico rispetto alla sorella maggiore, cosa che inevitabilmente si tradurrà in prestazioni inferiori che però, secondo le indiscrezioni, non saranno poi così tangibili a livello di differenze rispetto al modello cardine.

Le indiscrezioni di oggi ci arrivano direttamente dal noto leaker Windows Central, il quale è riuscito ad addirittura procurarsi un render che inquadra per l’appunto il prodotto in questione e che ci permette di capire dove Lenovo è andata a risparmiare per cercare di contenere il prezzo, vediamolo insieme.

Come sarà il futuro handheld

Il render in questione mostra il prodotto completo è finito ed è facile da ciò capire le differenze rispetto al modello di punta, i controller non sono staccabili e risulta evidente la presenza di qualche tasto in meno rispetto a quelli di Legion Go standard, per il resto ciò che si cela sotto la scocca siamo venuti a saperlo grazie ad alcuni indiscrezioni di alcune settimane fa, all’interno infatti avremmo un processore di stampo AMD, Z2 Rembrandt, il quale rispetto al modello Z1 Extreme montato all’interno del prodotto top di gamma, si basa su un’architettura antecedente ovvero quella Zen 3 e integra al proprio interno una GPU con i medesimi core rispetto a quella di Z1 X stream ma basati anch’essi su un’architettura precedente, ciò ovviamente comporterà delle prestazioni inferiori ma che secondo gli esperti non saranno poi così evidenti.

Per quanto riguarda il prezzo, quest’ultimo secondo le ultime voci dovrebbe oscillare tra i 399 e i 449 $, abbastanza al di sotto rispetto ai 700 $ richiesti per acquistare il modello di punta, sebbene si tratti di cifre che lasciano tuttora il dubbio se convenga investire su un prodotto di fascia più bassa oppure a fronte di un piccolo sforzo puntare sul modello top di gamma.