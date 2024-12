Torna disponibile la promozione Kena 4,99 Flash 100 Online. Si tratta di un’opzione competitiva e vantaggiosa per i nuovi clienti che desiderano cambiare operatore. La promozione, disponibile a soli 4,99 euro al mese, è rivolta a coloro che provengono da specifici operatori virtuali. Ciò ad esclusione di ho. Mobile e Very Mobile. In tal caso non è presente il primo rinnovo gratis. Ma il prezzo rimane fisso e non sono compresi costi extra e nascosti.

Kena Mobile offre una nuova imperdibile promo

La promozione prevede ogni mese minuti illimitati, 200 SMS e ben 100 GB di traffico dati in 4G. Per attivarla, i nuovi clienti devono richiedere la portabilità del numero da altri operatori. Tra cui Iliad, Poste Mobile e tanti altri. La lista con tutti i gestori coinvolti è disponibile sul sito web di Kena. È importante sottolineare che i costi di attivazione e della SIM sono interamente gratuiti. Ciò significa che l’unica spesa iniziale è quella della prima ricarica da 5 euro. L’importo copre il primo mese anticipato dell’offerta e lascia 0,01 euro di credito residuo.

Sulla homepage del sito Kena, un banner dedicato presenta la promo come un’occasione imperdibile, e disponibile solo per poco tempo. Al momento però non viene specificato quanto resterà effettivamente disponibile. Nel documento di trasparenza tariffaria l’offerta è indicata come disponibile fino a nuova comunicazione. L’assenza di una data di scadenza precisa invita i clienti interessati ad approfittarne il prima possibile.

I vantaggi messi a disposizione da Kena sono molti. A tal proposito, l’introduzione dello SPID come metodo di identificazione online, già disponibile dal 28 novembre 2024, semplifica il processo di attivazione per chi preferisce evitare la video identificazione. Un’opzione estremamente vantaggiosa che rende ancora più allettante l’attivazione della promo. Con la Kena 4,99 Flash 100 Online, l’operatore virtuale dimostra ancora una volta di rispondere alle esigenze di mercato. In tal modo offre soluzioni flessibili e competitive.