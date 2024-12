Rockstar Games ha rilasciato il trailer del nuovo DLC invernale per GTA Online. Il titolo multiplayer si prepara ad accogliere Agents of Sabotage il prossimo 10 dicembre su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One.

Il filmato, disponibile su YouTube, permette di conoscere alcuni personaggi nuovi che diventeranno centrali per il DLC. In particolare, la nuova avventura vede il coinvolgimento di Jodi Marshall, ex agente della FIB.

Come parte di una vendetta personale verso i Federali del mondo di Grand Theft Auto, Jodi Marshall ha creato un accesso segreto ai file in possesso della FIB. L’ex agente sfrutta questi dati contenuti nel database a proprio vantaggio e il giocatore verrà coinvolto in prima persona in questa nuova attività illegale.

Rockstar Games ha rilasciato il primo trailer e nuove informazioni per il nuovo DLC di GTA Online intitolato Agents of Sabotage

Per poter sbloccare le missioni inedite legate al DLC, i giocatori saranno chiamati ad acquistare una nuova proprietà. Gli sviluppatori di Rockstar Games hanno introdotto la fabbrica tessile Darnell Bros che fungerà da copertura oltre che da base operativa per il nuovo business di GTA Online: Agents of Sabotage. Come sempre, sarà possibile acquistare il business in differenti aree di Los Santos e, solo dopo il setup iniziale si potranno avviare le missioni.

Il DLC consente anche di collaborare con una vecchia conoscenza per tutti i giocatori di GTA Online. Il business sarà gestito anche da Pavel, il primo ufficiale del sottomarino sbloccato con il DLC intitolato The Cayo Perico Heist. Inoltre, non mancheranno nuove missioni per individuare i bersagli più importanti di Los Santos grazie alle ultime tecnologie disponibili.

Gli sviluppatori di Rockstar Games hanno lavorato per rendere l’esperienza di gioco del proprio titolo multiplayer quanto più divertente e coinvolgente possibile. I continui aggiornamenti non fanno altro che aumentare la longevità di un titolo che ha ormai quasi 10 anni sulle spalle, in attesa di poter scoprire le novità di GTA VI.