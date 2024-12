Beats Studio Pro sono state per lungo periodo le cuffie più amate e richieste dal pubblico, con l’acquisizione da parte di Apple, l’attenzione non è andata scemando, anzi sono state in grado di raggiungere un numero sempre più ampio di consumatori, essendo perfettamente compatibili sia con Apple che con Android, senza differenze o limitazioni particolari nelle funzioni.

La loro caratteristica principale è la cancellazione del rumore, infatti sono cuffie over-ear, che quindi si appoggiano sulla parte esterna del padiglione auricolare, capaci di isolaer perfettamente l’utente dall’ambiente circostante, sopprimendo la maggior parte dei rumori ambientali. Sono compatibili con audio spaziale personalizzato, viene infatti effettuata un’analisi del padiglione dell’utente, così da riuscire a carpire tutte le info necessarie per la corretta personalizzazione.

Beats Studio Pro: attenzione alla nuova offerta Amazon

Con Beats Studio Pro gli utenti possono godere a tutti gli effetti di un audio sopraffino, ed unico nel proprio genere, anche considerando che la spesa da sostenere è tutt’altro che ridotta: l’ordine oggi prevede un investimento finale di 219 euro, con un risparmio del 45% sul listino di 399,95 euro. Premete questo link per acquistare.

Come era lecito immaginarsi, sono cuffie completamente wireless, quindi con batteria integrata ricaricabile, che permettono un utilizzo fino a 40 ore consecutive, prima di dover ricorrere alla presa a muro. Oltre a questo è da segnalare il supporto alla ricarica rapida, con 10 minuti di collegamento si possono avere fino a 4 ore di utilizzo. Sulla superficie del prodotto sono inoltre dislocati microfoni per la gestione delle chiamate, controllabili anche tramite i comandi touch che potete trovare direttamente sulle cuffie stesse. I microfoni integrano tecnologia di rilevamento della voce, riuscendo a filtrare senza troppa difficoltà, e con buona precisione, anche i rumori di fondo, per avere chiamate chiare e molto nitide.