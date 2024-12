Da oggi, in tutto il mondo, le persone abbonate a Apple Music potranno accedere a un riepilogo del loro anno in musica, con informazioni dettagliate sui brani, gli artisti e gli album più ascoltati del 2024. Inoltre, in aggiunta, si potrà accedere all’esperienza direttamente nell’app Musica, ottenere informazioni più approfondite sulle abitudini d’ascolto e condividere video animati dei propri highlight personali.

Chi ha un iPhone con iOS 18.1 o successivo, inoltre, può accedere all’esperienza Replay 2024 direttamente dai pannelli Home, Novità e Cerca dell’app Apple Music.

Ecco i dettagli

Top 100, 500, 1000 ascoltatori: ora l’utente può scoprire non solo se rientra fra i primi 100 ascoltatori dei suoi artisti o generi preferiti, come era già possibile negli anni passati, ma anche se ha raggiunto la top 500 o la Top 1000.

ora l’utente può scoprire non solo se rientra fra i primi 100 ascoltatori dei suoi artisti o generi preferiti, come era già possibile negli anni passati, ma anche se ha raggiunto la top 500 o la Top 1000. Giorni di ascolto: ora l’utente può scoprire qual è stato il numero massimo di giorni consecutivi in cui ha ascoltato qualcosa su Apple Music.

ora l’utente può scoprire qual è stato il numero massimo di giorni consecutivi in cui ha ascoltato qualcosa su Apple Music. Replay mensile: l’utente può rivivere il suo anno riscoprendo i brani, gli artisti, le artiste e gli album più ascoltati di ogni mese del 2024.

l’utente può rivivere il suo anno riscoprendo i brani, gli artisti, le artiste e gli album più ascoltati di ogni mese del 2024. Serie Top artista: in base alla musica più ascoltata di ogni mese, ora l’utente può scoprire quanto è fedele come fan (questo dato è disponibile solo quando l’artista rimane al numero 1 per più mesi consecutivi).

in base alla musica più ascoltata di ogni mese, ora l’utente può scoprire quanto è fedele come fan (questo dato è disponibile solo quando l’artista rimane al numero 1 per più mesi consecutivi). Data del primo ascolto: l’utente può scoprire quando ha ascoltato per la prima volta il brano, l’artista e l’album più ascoltati dell’anno.

Il mix Replay 2024, inoltre, riunisce tutti i brani più ascoltati durante l’anno. Per riscoprire quelli del passato, basta scorrere la serie di mix Replay per ogni anno di abbonamento a Apple Music. E l’archivio di Replay aiuta a ritrovare i contenuti migliori dei mesi e degli anni passati.

L’esperienza Apple Music Replay è disponibile tutto l’anno con statistiche mensili e viene aggiornata fino alla fine di dicembre, per permettere a chi ama la musica di continuare ad ascoltare, esplorare e condividere. Un passo avanti davvero importante.