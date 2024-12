Gmail, l’applicazione dedicata alla posta elettronica sviluppata dal colosso di Mountain View, riceve continuamente migliorie e nuove funzionalità davvero significative.

Ecco le novità

I miglioramenti introdotti si adopereranno per aiutare gli utenti a scrivere le loro email, ma si è visto come sia stato introdotto un nuovo filtro per rendere la ricerca all’interno dell’app più efficace.

Gmail, ad ogni modo, non si limita a fornire uno strumento per scrivere e ricevere email, ma vanta anche alcune funzionalità volte a semplificare la vita degli utenti.

Ad ogni modo quello attuale è il periodo dell’anno più frenetico per quel che riguarda gli acquisti e può capitare che, comprando da diversi store online, si perdano di vista le varie spedizioni dovendo destreggiarsi tra differenti servizi di tracking. Fortunatamente e a riprova della nuova funzionalità targata Gmail offre ai propri utenti un servizio di monitoraggio delle spedizioni, decisamente semplice da attivare:

aprite Gmail sul vostro smartphone e cliccate il menù in alto a sinistra (l’icona con tre linee orizzontali)

recatevi nelle Impostazioni dell’account

scorrete verso il basso fino ad individuare la voce “Monitoraggio delle spedizioni. Google comunicherà i numeri di riferimento dei tuoi pacchi ai corrieri. Riceverai aggiornamenti sullo stato qui in Gmail” e attivatela

L’opzione in questione va attivata una sola volta, dato il consenso al tracciamento dei pacchi potrete utilizzare le schede riepilogative degli acquisti.

Inoltre, andando maggiormente nello specifico, è presente il pulsante “Consenti”, mentre in quello opposto viene visualizzato ciò che gli utenti vedranno dopo che il tracciamento del pacco è attivato, quando ricevono un pacco da un corriere supportato.

Insomma, Google vuole che abbiate tutto sotto controllo in questo periodo dell’anno e lo strumento per il monitoraggio delle spedizioni integrato in Gmail può certamente essere di aiuto. Delle novità davvero interessanti e Gmail è pronto a scatenarsi in vista del periodo dell’anno più impegnativo per ciò che riguarda il mondo delle vendite online.