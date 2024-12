Tim ha lanciato diverse offerte mobile per concludere l’anno nel migliore dei modi, tutte compatibili con la tecnologia 5G e pensate per soddisfare le esigenze di un ampio pubblico di utenti. Per i nuovi clienti, è previsto il primo mese gratuito, rendendo ancora più allettante la scelta di passare a Tim.

Le proposte imperdibili di dicembre di Tim

Tra le proposte c’è Tim Mobile Digital, riservata a chi opta per l’attivazione online. Al prezzo di 14,99 euro al mese, offre 150 Giga in 5G Ultra, minuti illimitati, 200 SMS, e una serie di servizi inclusi come Navigazione Sicura, Tim One Number e 100 GB di archiviazione su Google One. Un’offerta completa che si adatta a chi cerca una connessione veloce e numerosi vantaggi digitali.

Tim Mobile, disponibile anche nei negozi, ha un prezzo identico, 14,99 euro al mese, ma include 100 Giga in 5G Ultra, oltre a minuti illimitati e 200 SMS. Anche questa offerta consente di personalizzare il piano con servizi aggiuntivi, per soddisfare chi ha esigenze diverse in termini di utilizzo.

Per chi cerca anche soluzioni di intrattenimento, Tim propone Tim Mobile e TV, con tariffe a partire da 19,99 euro al mese. Questa offerta combina una connessione mobile con accessi a numerosi servizi di Pay TV online, tra cui Disney+, Netflix, Dazn, Infinity+, Amazon Prime con Prime Video e TimVision, per offrire una soluzione completa sia per la telefonia che per il divertimento.

Infine, Tim ha pensato anche ai giovani con meno di 30 anni, lanciando l’offerta Tim Young. A 9,99 euro al mese, include fino a 200 Giga in 5G Ultra, minuti illimitati, 200 SMS e un buono Satispay del valore di 20 euro, perfetto per chi desidera una connessione veloce e vantaggi extra.

Con queste variegate offerte, Tim punta a coprire le diverse necessità degli utenti, offrendo soluzioni vantaggiose e personalizzabili per tutti coloro che approfittano della sua vasta rete.