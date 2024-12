Occasione irripetibile per gli utenti che vogliono acquistare Oppo Reno12 FS cercando di risparmiare il più possibile, proprio in questi gironi è disponibile uno sconto da capogiro su Amazon, che promette un risparmio mai visto prima d’ora.

Lo smartphone presenta dimensioni perfettamente allineate con gli standard del settore, raggiungendo 163,1 x 75,8 x 7,76 millimetri, ed un peso che comunque si aggira attorno ai 187 grammi. Il tutto con un display da 6,67 pollici di diagonale, che può raggiungere un rapporto dello schermo/corpo del 92,2%, oltre ad una risoluzione massima in FullHD+ (1080 x 2400 pixel), ed anche refresh rate a 120Hz, frequenza di campionamento touch di 240Hz (massima), nonché rispetto della gamma cromatica con copertura del 100% di DCI-P3 o RGB.

Oppo Reno12 FS: lo sconto è davvero shock

Lo sconto attivo in questi giorni su Oppo Reno12 FS può davvero far sognare i consumatori, proprio perché ci si ritrova a spendere solamente 279,90 euro per il suo acquisto, con consegna gratuita a domicilio gestita direttamente da Amazon, e la possibilità di approfittare di un prodotto no brand con garanzia della durata complessiva di 2 anni. Potete averlo premendo questo link.

Tornando a parlare di specifiche tecniche, dovete sapere che il comparto fotografico, nella parte posteriore, è composto generalmente da 3 sensori: un principale da 50 megapixel, un ultragrandangolare da 8 megapixel, ed anche una macro da 2 megapixel, che permettono comunque di raggiungere scatti più che discreti, fermo restando che nella parte anteriore è presente un sensore da 32 megapixel, con apertura F2.4 ed angolo di ripresa di 90 gradi, anch’esso di ottima qualità generale. Il processore è un MediaTek Dimensity 6300, octa-core con GPU Mali-G57 MC2, che può fare affidamento su una batteria da 5000mAh, che supporta ricarica rapida SUPERVOOC 2.0.