Arriva in Italia nuova roadster elettrica MG Cyberster. Non a caso stiamo parlando di un modello che fin dalla presentazione è riuscito ad attirare l’attenzione degli utenti grazie al suo design. Oltre all’ufficialità dell’arrivo nel nostro Paese, arrivano alcuni dettagli importanti sulle specifiche tecniche del modello che percorrerà le strade del nostro Paese.

L’MG Cyberster viene proposta con due motorizzazioni differenti, una con singolo motore elettrico e trazione posteriore e l’altra con doppio propulsore e trazione integrale. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli diffusi nelle scorse ore dal costruttore.

MG Cyberster: caratteristiche e prezzi

Con una lunghezza di 4.535 mm, una larghezza di 2.110 mm e 1.329 mm di altezza, la roadster MG Cyberster si contraddistingue per il suo look del tutto ricercato. Il corpo, basso, mostra uno stile del tutto unico che si contraddistingue grazie a portiere ad apertura verticale.

All’interno dell’abitacolo non manca un’eccellente tecnologia. Trova infatti spazio uno schermo centrale HD da 10,25 pollici e due display laterali touch da 7 pollici. Tecnologia che consente, come sappiamo, di gestire al meglio i comandi del veicolo e monitorarne il funzionamento. A contraddistinguere il volante, realizzato esclusivamente per il modello Cyberster, la presenza di due satelliti inferiori per la selezione dei sistemi ADAS.

Per quanto riguarda la motorizzazione, come accennato in apertura, il costruttore propone due versioni differenti. Una prima con un singolo motore elettrico e trazione posteriore e una seconda con doppio propulsore e trazione integrale. Nello specifico, sappiamo che la RWD ospita un motore da 340 CV e 475 Nm di coppia. Inoltre, la velocità massima si attesta a 195 km/h, con una capacita di scatto da 0 a 100 km/h 5 secondi circa. L’AWD, invece, ospita un un doppio motore da 510 CV, dispone di una velocità massima di 200 km/h ed è in grado di effettuare un 0-100 in soli 3,2 secondi. Ad offrire un’adeguata autonomia è la presenza di una batteria da 77 kWh che garantisce fino a 507 km.

In Italia la MG Cyberster sarà disponibile nelle colorazioni Cosmic Silver, Stone Beige, Inca Yellow, Diamond Red, Andes Grey e Jade Green al costo di 63.000 euro per la RWD e 68.000 euro per la AWD.