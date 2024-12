Google sta muovendo un gigantesco passo avanti nel migliorare la comodità d’uso dei suoi dispositivi, grazie all’integrazione sempre più profonda di Gemini, la sua IA avanzata.

Ecco le novità specifiche

Negli ultimi tempi, inoltre, è stata introdotta una nuova funzione che permette di effettuare chiamate e inviare messaggi senza sbloccare il telefono. Accedendo alle impostazioni di Gemini nella schermata di blocco, si potrà abilitare l’opzione “Effettua chiamate e invia messaggi senza sbloccare”, rendendo così assolutamente fattibile l’avvio delle comunicazioni vocali direttamente dallo schermo bloccato. Questa funzionalità non è ancora disponibile per tutti ed è in fase di distribuzione graduale tramite un aggiornamento lato server.

Poi, per inviare un messaggio o effettuare una chiamata sul vostro dispositivo Android, avreste dovuto necessariamente sbloccare lo smartphone poggiando il dito sul lettore di impronte digitali, tramite il riconoscimento facciale, inserendo il PIN, etc. Con la nuova funzionalità ideata da Google, potrete chiamare e inviare messaggi senza sbloccare il dispositivo. Un vero passo avanti

Gemini, inoltre, che si pone come evoluzione dell’assistente vocale Google Assistant, è infatti in grado di elaborare i comandi in modo rapido e sicuro, avviando immediatamente le operazioni richieste senza compromettere la sicurezza dei dati personali dell’utente. Contatti, messaggi e altre informazioni sensibili rimangono senza specifico accesso fino a quando non decidete di sbloccare manualmente il dispositivo.

Per rendere questa funzione operativa, sarà necessario attivare l’apposita funzione dall’app di Google. Per riuscirci bisogna recarsi nella sezione “Impostazioni Gemini” > Gemini nella schermata di blocco e attivare le opzioni Usa Gemini senza sblocco ed Effettua chiamate e invia messaggi senza sbloccare.

C’è da dire, infine, che le estensioni sopramenzionate non saranno le uniche che verranno integrate in Gemini: anche altre, come quella di WhatsApp e Spotify, dovrebbero essere disponibili quanto prima. Queste miglioreranno ulteriormente l’integrazione con Gemini, offrendo nuovi, interessanti ed enormi scenari di utilizzo. Un grandissimo passo avanti.