Audi Q8 e-tron: arriva il tramonto definitivo del SUV pionieristico

Audi ha deciso. La produzione del Q8 e-tron, il SUV elettrico di lusso, terminerà nei primi mesi del prossimo, e vicinissimo, anno. Una scelta che segna la chiusura di un capitolo importante per il brand. Lanciato come Audi e-tron nel 2019, il modello è stato un vero pioniere per le vetture elettriche. Anche dopo il restyling del 2022, che ha introdotto il nuovo nome e diverse migliorie, le vendite non hanno soddisfatto le aspettative. Il mercato cinese, tanto importante per i veicoli di lusso, ha registrato risultati purtroppo “scadenti”. Perché non è decollato? La piattaforma MLB Evo, adattata da modelli termici, ha garantito prestazioni solide ma non rivoluzionarie. Era sufficiente per competere con una concorrenza sempre più agguerrita?

Prodotta a Bruxelles, l’Audi Q8 e-tron ha portato su strada nuove tecnologie. Con essa abbiamo visto batterie avanzate e motori asincroni. Le opzioni di capacità variavano, inoltre, tra 89 e 106 kWh. L’architettura derivata però non ha permesso di sfruttare appieno le potenzialità dei sistemi elettrici odierni. La decisione di interrompere la produzione dell’Audi era praticamente necessaria. Per accelerare la transizione verso modelli esclusivamente elettrici su piattaforme dedicate c’era bisogno di questo cambiamento. La PPE e la SSP, progettate appositamente per veicoli elettrici, già promettono infatti maggiore efficienza e innovazione.

Audi va verso un futuro elettrico

Il ritiro anticipato della Q8 e-tron non è un fallimento, ma un’evoluzione. Audi guarda avanti, pronta a lanciare un successore più competitivo. Su quali basi si fonderà questa nuova generazione? Le piattaforme elettriche dedicate permetteranno design innovativi, autonomie maggiori e performance ottimizzate. Il mercato esige anche una risposta concreta al cambiamento climatico e ai nuovi standard di mobilità.

La Q8 e-tron rappresenta comunque un momento chiave nella storia del marchio. Ha dimostrato il potenziale dei SUV elettrici di lusso, nonostante i limiti tecnologici. Audi utilizzerà le lezioni apprese per affinare la propria strategia e migliorare le prossime offerte. Con l’uscita di scena del modello nel 2025, il brand inaugurerà una nuova fase, puntando su veicoli completamente elettrici e costruiti per eccellere. Sarà questa la chiave del successo? La transizione è una sfida, ma anche un’opportunità per definire il futuro della mobilità premium. Il ritiro della Q8 e-tron non è la fine, ma l’inizio di una trasformazione.