Uno sconto davvero più unico che raro vi attende sull’acquisto di Lenovo Tab M11, infatti in questi giorni gli utenti lo possono avere con un risparmio assurdo su Amazon, potendo godere appieno di tutte le sue ottime specifiche tecniche, senza rinunce particolari.

Il modello differisce da altri in commercio per la presenza di un dispaly da 11 pollici di diagonale, che raggiunge una risoluzione massima in WUXGA, fermo restando essere un IPS LCD con refresh rate a 60Hz, abbastanza classico in termini di resa cromatica. Il processore è il MediaTek Helio G88, octa-core che presenta 4GB di RAM e 128GB di memoria interna eMMC, per un accesso rapido a tutti i dati e tutte le informazioni contenute nello stesso.

Lenovo Tab M11: il suo prezzo è irrisorio

Un prezzo imperdibile, che vi permette di mettere le mani sul Lenovo Tab M11, pagandolo solamente 159,88 euro, con un risparmio di quasi 20 euro sul livello iniziale consigliato, così da essere sicuri di avere accesso allo stesso nelle più classiche condizioni di vendita: garanzia della durata di 24 mesi ed anche completamente sbrandizzato (essendo comunque sprovvisto di un ingresso SIM). Collegatevi al link d’acquisto.

Il sistema operativo di riferimento è sempre Android 13, con pochissima personalizzazione software, dato che l’utente comunque si ritrova a poterne godere quasi in versione stock. La connettività è legata al WiFi ed al bluetooth di ultima generazione, mentre le sue dimensioni sono di 25,5 x 16,6 x 0,7 centimetri, lo potremmo quasi definire una piuma, tanto è leggero e facile da utilizzare giornalmente. Essendo così sottile può essere posizionato senza difficoltà nella tasca di uno zaino, o comunque in una piccola borsa, facilitando di molto il trasporto praticamente ovunque si desideri. Per i dettagli sul singolo prodotto, invece, approfittate del link inserito poco sopra.