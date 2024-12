Amazfit inaugura le festività natalizie con un importante regalo per gli appassionati di sport. La funzione Zepp Coach, che sfrutta l’intelligenza artificiale generativa per creare piani di allenamento personalizzati, diventa gratuita per tutti. Questa innovazione, prima riservata agli abbonati premium, consente agli utenti di ottimizzare i propri allenamenti grazie a dati biometrici e algoritmi avanzati. ZeppCoach si integra perfettamente con le altre novità della ZeppApp, che ora consente di scaricare mini-app dedicate. Una delle funzioni più apprezzate è il Burning Monitor. Quest’ultimo stima il grasso bruciato durante l’esercizio, motivando gli utenti a restare attivi anche durante il periodo natalizio.

Amazfit e le ultime novità per gli atleti: Hyrox e sci alpinistico in primo piano

L’aggiornamento della Zepp App offre anche molte altre migliorie rilevanti. Tra queste, vi è la nuova visualizzazione del percorso di corsa, con mappe colorate che indicano i tratti più veloci e più lenti. Già apprezzata dai clienti iOS, tale funzione è ora disponibile anche su Android. Grazie a tutte queste innovazioni, Amazfit dimostra di puntare su un’esperienza utente sempre più personalizzata e orientata al benessere.

Gli sportivi che utilizzano Amazfit trovano nuove funzionalità pensate per discipline specifiche. La modalità HyroxRace Physical Fitness Test, disponibile sull’Amazfit T-Rex 3, ad esempio, rappresenta un supporto fondamentale per chi si allena a competizioni Hyrox. Questa funzione valuta la forma fisica e suggerisce la categoria di gara ideale. In più combina diverse discipline come corsa, vogatore e allenamenti di forza.

Anche gli appassionati di sci alpinistico, disciplina da poco inclusa tra gli sport olimpici, potranno beneficiare di aggiornamenti specifici. La modalità Ski Mountaineering, inizialmente lanciata sulla serie T-Rex 3, è ora disponibile sugli Amazfit Cheetah Pro. In più, gli orologi di questa serie offrono una versione avanzata della modalità allenamento con i pesi. La quale analizza non solo i gruppi muscolari coinvolti, ma anche la qualità dei movimenti eseguiti.

Insomma, grazie a queste novità, Amazfit conferma il suo ruolo di leader nel settore della tecnologia indossabile per il fitness. Con oltre 200 milioni di dispositivi venduti in 90 paesi, Zepp Health, l’azienda madre, continua a innovarsi e ad offrire soluzioni smart per migliorare la salute e il benessere delle persone.