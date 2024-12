Samsung: arrivano gli occhiali smart, il debutto nel 2025

L’attenzione di Samsung al progresso è massima e non per caso infatti siamo di fronte al colosso per eccellenza nel mondo hi-tech. Oltre a far parlare tanto di sé per la prossima gamma smartphone Galaxy S25, l’azienda sudcoreana avrebbe attirato l’attenzione degli utenti anche con uno dei suoi prossimi lanci: dovrebbero arrivare infatti a gennaio 2025 i nuovi e primi occhiali smart.

Samsung prepara i suoi occhiali smart: arrivano nel 2025

La strategia di lancio di Samsung sembra ispirata al modello già adottato per il Galaxy Ring, l’anello smart dedicato alla salute. Si prevede una presentazione graduale: una prima introduzione all’evento di gennaio, un approfondimento al Mobile World Congress di febbraio, e il lancio commerciale definitivo nel terzo trimestre del 2025, in concomitanza con i nuovi smartphone pieghevoli.

Collaborazione con Google e intelligenza artificiale

Una delle caratteristiche più attese è la stretta collaborazione tra Samsung e Google per lo sviluppo del software. Gli occhiali utilizzeranno Android come base e integreranno Google Gemini, l’assistente AI che renderà il dispositivo intelligente e versatile. Questa partnership promette un’esperienza utente fluida e innovativa, con un focus particolare sulle funzionalità smart.

Design leggero e funzionalità avanzate

Dal punto di vista del design, gli occhiali peseranno circa 50 grammi, garantendo comodità nell’uso quotidiano. A differenza di altri modelli sul mercato, non avranno un display integrato, ma si concentreranno su funzionalità come il riconoscimento dei gesti per il controllo e la possibilità di effettuare pagamenti.

La piattaforma XR (Extended Reality) su cui si baseranno gli occhiali sarà svelata nelle prossime settimane, offrendo ulteriori dettagli sulle loro potenzialità.

Una nuova era per gli occhiali smart

Con questa mossa, Samsung si unisce alla competizione in un mercato sempre più popolato, guidato dal successo dei Ray-Ban Meta. Gli occhiali smart rappresentano un passo avanti nella tecnologia indossabile, e l’approccio di Samsung, basato su innovazione e partnership strategiche, potrebbe ridefinire gli standard del settore.

Non resta che attendere il 22 gennaio per scoprire le prime immagini e i video di questo atteso dispositivo.