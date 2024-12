IT Wallet arriva oggi per tutti gli utenti tramite app IO

Durante gli ultimi tempi tantissime persone sono state in trepidazione in attesa della grande novità in arrivo sull’app IO. Chi ama utilizzare il proprio smartphone senza dover fare capo al portafogli per i pagamenti, ora potrà adoperare lo stesso modus operandi anche per quanto riguarda i documenti di riconoscimento. IT Wallet diventa infatti ufficialmente disponibile da oggi per tutti gli italiani.

Tutti potranno ora salvare documenti personali all’interno di questa sezione dell’app IO. Si potranno portare con sé virtualmente la patente di guida, la tessera sanitaria e la carta europea della disabilità, tutto direttamente sul proprio smartphone.

Come funziona IT Wallet, il portafoglio digitale dell’app IO

Chi stava aspettando l’arrivo di IT Wallet può essere ora finalmente soddisfatto. Questa nuova esperienza è disponibile nella sezione “Portafoglio” dell’app IO. Qui ci sono tutti i documenti caricati che dunque avranno la stessa validità legale delle versioni cartacee. Tuttavia, per attivare questa funzionalità è necessario aggiornare l’app IO all’ultima versione disponibile su Android o iOS. I documenti possono essere utilizzati in contesti specifici:

Patente di guida : valida per i controlli delle forze dell’ordine, ma solo in Italia;

: valida per i controlli delle forze dell’ordine, ma solo in Italia; Tessera sanitaria : utilizzabile per accedere alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale (SSN);

: utilizzabile per accedere alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale (SSN); Carta europea della disabilità: con la stessa valenza della carta fisica.

Al momento, non è ancora possibile caricare la carta d’identità, anche se questa opzione potrebbe essere introdotta in futuro.

IT Wallet è finalmente arrivato, il rilascio è stato graduale

Il lancio del servizio è avvenuto in più fasi, coinvolgendo inizialmente un numero limitato di utenti:

Il 23 ottobre sono stati selezionati 50.000 cittadini;

Dal 6 novembre, il servizio è stato esteso a 250.000 persone;

Il 20 novembre, l’accesso è stato garantito a un milione di utenti.

L’accesso all’app IO richiede un’autenticazione tramite SPID o CIE, garantendo elevati standard di sicurezza. Inoltre, il servizio è completamente gratuito.

Con questa iniziativa, l’Italia compie un ulteriore passo verso una gestione più smart e sostenibile dei documenti personali. IT Wallet non sostituisce definitivamente i documenti fisici, ma offre un’alternativa comoda e tecnologica per chi desidera semplificare la propria vita quotidiana.