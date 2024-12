Si chiamerà Dia il secondo prodotto di The Browser Company, la startup statunitense dietro al browser “rivoluzionario” Arc. Dia sarà ad ogni modo un game changer, trattandosi di un browser che punta tutto sull’AI. Il lancio è previsto per inizio 2025.

Ecco le novità a riguardo

Dia semplifica in diversi modi le attività quotidiane su internet, come per esempio e nello specifico, quella di scrittura di un blog: nel video, il CEO Josh Miller ne dà una dimostrazione pratica, chiedendo all’AI di completare una frase.

“Apple ha rilasciato il primo iPhone nel”: se avessimo un dubbio a riguardo, potremmo chiedere aiuto all’AI e ci darebbe una risposta certa quanto prima. Non aprendo un’altra scheda e chiedendo lumi ai vari ChatGPT e Gemini, bensì dalla stessa schermata, facendo clic sul cursore e selezionando “Dammi un’idea“, oppure “Scrivi la riga successiva“. Ed ecco che il browser completerebbe adeguatamente: “… 2007, rivoluzionando l’industria degli smartphone e stabilendo un nuovo standard per la tecnologia mobile”.

Inoltre è rilevante la funzione che consente di incollare i link di tutte le schede aperte nel testo che si sta scrivendo, evitando di fare avanti e indietro tra le schermate. Così, per chiedere a qualcuno un consiglio per l’acquisto di un regalo, si può fare in modo che il “compagno di scrittura” di Dia inserisca rapidamente in una mail i collegamenti ai prodotti Amazon appena visionati.

In aggiunta, si possono esplorare i file sul nostro computer, individuare esattamente quello che gli abbiamo chiesto di trovare e disporre l’invio tramite posta elettronica a un nostro contatto.

Dunque, Dia è il browser che fa per voi se vi piacciono le automazioni, e in generale non avete voglia di perdere tempo con piccoli task di scarsa rilevanza. Inoltre, a partire da un elenco con i membri del personale o di una troupe che necessitano di essere convocati a orari diversi, possiamo ordinare la scrittura di tante mail quanti sono effettivamente i componenti, tutte uguali tranne che per l’orario di convocazione indicato.