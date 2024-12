Bluesky, il social network emergente creato da Jack Dorsey, sta intervenendo per affrontare un problema crescente. Si tratta dell’impersonificazione. Tale fenomeno, in cui utenti si spacciano per celebrità o aziende, sta minando la fiducia degli utenti sulla piattaforma. Per questo motivo, l’azienda ha deciso di affrontare direttamente la questione, con nuove misure per contrastare tale problematica.

Bluesky combatte le impersonificazioni

Fino ad ora, la piattaforma aveva puntato su un approccio innovativo ma non universalmente accessibile. Quest’ultimo comprende l’uso di domini personalizzati per confermare l’identità. Gli utenti potevano sostituire l’handle standard, con un dominio proprio, come. Tale opzione garantisse un certo livello di autenticità, ma richiede competenze tecniche e risorse che non tutti possiedono. Ciò lascia ampie falle nel sistema.

A tal proposito, sull’account ufficiale Bluesky Safety, il social ha dichiarato che gli account falsi verranno rimossi. Sottolineando l’importanza di interazioni autentiche. Allo stesso tempo, il team di moderazione è stato quadruplicato. Un passo essenziale per gestire più rapidamente i report degli utenti. Tale espansione evidenzia l’impegno della piattaforma nel creare un ambiente sicuro e trasparente.

Bluesky ha, inoltre, chiarito che account di satira, parodia o fan sono ben accetti, a patto che la loro natura non ufficiale sia evidente. Ciò sia nel nome che nella descrizione. In questo modo, si punta a mantenere un equilibrio tra libertà di espressione e protezione degli utenti. Un’altra misura preventiva è l’introduzione di regole rigide per chi tenta di modificare l’identità del proprio account. Passare da un account di impersonificazione a uno legittimo non sarà permesso.

Infine, la CEO di Bluesky, Jay Graber, ha anticipato che il team sta lavorando a ulteriori miglioramenti per un sistema di verifica più robusto. La direzione intrapresa mostra come Bluesky sia determinato a evolvere e a guadagnare la fiducia degli utenti. Trasformandosi così in un’alternativa credibile e sicura ai social tradizionali.