Huawei Band 9 è uno dei migliori smartwatch in circolazione, almeno per quanto ne concerne la fascia bassa della telefonia mobile, un prodotto che propone ottime prestazioni ad un prezzo tutt’altro che impossibile, considerando ad ogni modo che non si spendono più di 50 euro per il suo acquisto definitivo.

Tecnicamente il prodotto non è tanto uno smartwatch, quanto una vera e propria smartband, il cui display è relativamente piccolo, dalla forma allungata, e con dimensioni nettamente inferiori: raggiunge un peso di soli 14 grammi con 8,99 millimetri di spessore. Il cinturino incluso in confezione è realizzato interamente in silicone, è traforato, respirante e facile da utilizzare anche per 24 ore consecutive, senza arrecare particolare fastidio o difficoltà.

Amazon è pazza: arriva lo sconto su Huawei Band 9

Se stavate aspettando il momento giusto per acquistare Huawei Band 9, dovete sapere essere finalmente arrivato, con uno sconto del 17% rispetto al suo listino originario di 59 euro, così da poter spingere il consumatore ad un risparmio notevole, di circa 10 euro, per un investimento finale di 49 euro. Eccovi il link per l’acquisto.

Il prodotto è perfettamente utilizzabile con qualsiasi dispositivo in commercio, a prescindere dal sistema operativo di riferimento, sia esso Android o iOS, nel pieno delle sue funzionalità. Nasce per soddisfare le esigenze anche degli utenti alla ricerca di un device da utilizzare per gli allenamenti, con le sue oltre 100 modalità differenti tra cui è possibile scegliere, oltre a ciò, un altro suo punto favorevole è chiaramente la batteria che può durare anche due settimane consecutive, a patto che non si ecceda con l’utilizzo del chip GPS. Le funzioni raggiungibili sono sostanzialmente sempre le stesse, tra cui spicca il monitoraggio del sonno, molto completo e assolutamente funzionale, oltre che preciso.