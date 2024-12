Se abbandoni Iliad e passi a WindTre questo mese potrai ricevere tantissimi Giga a partire da soli 7,00 euro. Il gestore arancione ti permette di scegliere tra due offerte: la WindTre GO 150 e la WindTre GO Unlimited Digital. Entrambe potranno essere attivate online o presso i punti vendita abilitati acquistando una nuova SIM e trasferendo il numero da uno dei seguenti operatori:

Iliad, Fastweb, Coop Voce, Poste Mobile, CM Link, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan, Feder Mobile, GreenICN, Intermatica, Italia Power, Noitel, NV mobile New, Optima, Ovunque, Plink, Rabona, Spusu, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu, Elimobile, Plintron.

Offerte WindTre: effettua la portabilità e ricevi tantissimi Giga

Accedendo al sito ufficiale del gestore è possibile conoscere tutte le offerte del momento e tra queste le opzioni operator attack attualmente riservate a chi richiedere il trasferimento del proprio numero dal precedente operatore.

Il listino offerte di questo mese include due incredibili opzioni:

la WindTre GO 150, disponibile a soli 7,99 euro al mese;

la WindTre GO Unlimited Digital, disponibile a soli 9,99 euro al mese

La prima opzione permette di ricevere ogni mese minuti senza limiti per le chiamate verso tutti i numeri, 50 SMS da inviare a chiunque e 150 GB di traffico dati per la navigazione. L’attivazione e la nuova SIM sono gratuite e, in caso di acquisto online, anche la spedizione della SIM sarà offerta dal gestore, che ne garantirà l’arrivo entro 48 ore dalla richiesta.

La seconda opzione è senza alcun dubbio la più allettante. A soli 9,99 euro al mese, infatti, è possibile ottenere minuti senza limiti per le chiamate verso tutti, 50 SMS verso tutti i numeri e Giga senza limiti per la navigazione. Anche in questo caso, il costo di attivazione, la nuova SIM e la sua spedizione non necessiteranno di alcuna spesa e sarà così possibile sostenere soltanto la spesa prevista per il rinnovo.