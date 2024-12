Le spunte blu sono state introdotte su X per aiutare gli utenti a comprendere quali profili sono autentici e quali solo delle copie. Suddetto sistema sta però perdendo la sua validità. Ciò come conseguenza della nuova opzione messa a disposizione da Elon Musk. Gli utenti potranno ora accedere ad un abbonamento mensile. Quest’ultimo avrà il valore di 8 dollari. Ciò significa che il badge blu è disponibile anche per profili che nulla hanno a che vedere con personalità pubbliche o fonti autorevoli. Ciò ha portato ad un’ondata di confusione tra gli utenti.

Nuova opzione disponibile su X

Il problema si è aggravato in poco tempo. Molti utenti hanno iniziato a creare account fake, impersonando figure di spicco, sfruttando il simbolo di “verificato“. Alcuni di suddetti account hanno persino diffuso notizie false o contenuti controversi. Per arginare il fenomeno, Elon Musk ha introdotto una regola obbligatoria per i profili parodia. Si tratta della dicitura “parody account” che deve essere visibile nel nome, non solo nella bio.

Una misura utile, ma non sufficiente a dissolvere la confusione. Soprattutto quando i contenuti pubblicati si avvicinano troppo al reale. Gli utenti, spesso distratti o poco attenti, non sempre leggono con cura le etichette, e questo contribuisce al persistere del problema.

A tal proposito, X propone una nuova opzione. Si tratta dell’introduzione di un’etichetta specifica per i profili parodia. Ovvero la presenza dell’emoji di un robot accanto a tale etichetta.

Tale proposta solleva però ulteriori dubbi. L’emoji, comunemente associata ai bot rischia di confondere ulteriormente gli utenti. Quest’ultimi potrebbero scambiare un account parodia per un bot o viceversa. Se da un lato la necessità di etichette chiare per le parodie è evidente, dall’altro resta da vedere se tale implementazione sarà sufficiente a risolvere il problema. Non resta che attendere ulteriori sviluppi per scoprire se la soluzione adottata da X per tale problematica riuscirà effettivamente ad offrire maggiore trasparenza agli utenti.