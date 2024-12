Superare i limiti di velocità può costare caro in Europa, con differenze fondamentali tra le politiche adottate dai vari paesi. L’analisi di DiscoverCars ha rivelato che la Norvegia applica la sanzione più elevata. Si parla infatti di circa 476€ per chi supera di 14km/h il limite di 50km/h. Seguono Svizzera e Svezia, con multe di 266 e 207€. L’Italia, settima in classifica, prevede un costo di 143€, che resta comunque inferiore rispetto ai paesi nordici. Al contrario, nazioni come Francia e Irlanda adottano un approccio più permissivo, con sanzioni di 68 e 80€. Queste differenze riflettono non solo priorità culturali sulla sicurezza stradale, ma anche la diversa percezione economica delle multe. Infatti nelle zone con redditi medi più alti, l’impatto finanziario è spesso meno incisivo.

L’Italia tra multe e sicurezza: un equilibrio da trovare in Europa

Oltre all’importo delle multe, lo studio ha evidenziato le possibili conseguenze per chi guida oltre confine. Grazie al sistema Eucaris, un automobilista italiano che infrange i limiti in Austria o altrove può ricevere la sanzione direttamente a casa. Le normative, però, variano. Ad esempio, in alcune nazioni, infrazioni lievi non sono punite. Mentre altre impongono, oltre alla multa, provvedimenti come la decurtazione dei punti o la confisca del veicolo.

In Italia, il dibattito sulle sanzioni è acceso. Con multe di 143€, il nostro paese si posiziona in una fascia intermedia rispetto all’Europa. Ma molti chiedono però un approccio più proporzionato. Alcuni paesi, come la Finlandia, applicano sanzioni calcolate in base al reddito, un modello che potrebbe promuovere una maggiore uguaglianza sociale ed incentivare il rispetto delle regole. Ad ogni modo, resta piuttosto evidente che importi più alti spingono gli automobilisti a essere più prudenti. Mentre sanzioni più basse possono portare a comportamenti meno responsabili.

La ricerca sottolinea infine l’importanza di informarsi prima di viaggiare. Le normative, spesso diverse da quelle italiane, possono cogliere impreparati i conducenti, con conseguenze economiche rilevanti. Ad esempio, multe non pagate in tempi brevi possono aumentare sensibilmente, creando altri tipi di difficoltà. Chi viaggia deve quindi prestare attenzione non solo ai limiti, ma anche alla segnaletica locale per evitare sanzioni impreviste.