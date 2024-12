Sembra che Samsung stia eliminando una funzionalità storica presente negli smartphone Samsung da oramai un decennio. Con l’update alla versione One UI 7.0 del sistema operativo infatti, l’OEM sudcoreano ha deciso di togliere dal software interno gli Edge Panels. Se verranno disinstallati non saranno più recuperabili, di fatto.

Samsung: la One UI 7.0 disabilita gli Edge Panels

Samsung ha appena dichiarato che con il nuovo aggiornamento di sistema per smartphone e tablet, la skin One UI 7.0 basata su Android 14, non sarà possibile recuperare gli Edge Panels visto che nel codice build del firmware non esisterà più. Certo, se li avete installati non li perderete ma occhio a non cancellarli, soprattutto se li avete acquistati in precedenza.

Andiamo indietro nel tempo: la funzionalità dei famosi Edge Panels è stata introdotta per la prima volta nel 2014 con il famoso Samsung Galaxy Note Edge; mediante questo software era possibile accedere a funzioni e app in modo molto veloce, ovvero facendo uno swipe verso sinistra del display (visto che era posta sul frame laterale destro). La caratteristica in questione è stata apprezzatissima dagli utenti visto che è divenuta subito personalizzabile; ricordiamo che consente di modificare le app più usate creando shortcut rapidi senza passare dalla schermata home.

Sicuramente questa decisione deve aver creato non pochi dissapori fra gli utenti visto il grande successo che ha sempre riscosso. Come detto, i pannelli saranno ancora usabili ma se la cancellerete non sarete più in grado di ripristinarla. Fra le altre cose, segnaliamo che ultimamente le opzioni di personalizzazione erano state ridotte al minimo; in un mercato in completa evoluzione, occorre adattare gli smartphone alle esigenze delle persone e pare che la rimozione di una simile feature sia stata basata su dati concreti per la compagnia.

Se deciderete di non scaricare la versione One UI 7.0 del sistema operativo del vostro smartphone, comunque, potrete usare ancora gli Edge Panels fino al prossimo cambiamento.