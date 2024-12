L’evento del Black Friday 2024 è terminato, ma questo non significa che sono terminate anche le promo e le offerte super. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore telefonico virtuale Optima Mobile ha infatti reso disponibile una nuova offerta di rete mobile a basso costo. Ci stiamo riferendo in particolare alla nuova promo denominata Optima Super Mobile Smart. Quest’ultima, nonostante abbia un costo molto basso, arriva ad includere ogni mese tantissimi giga per navigare. Vediamo qui di seguito i dettagli di questa nuova offerta.

Optima Mobile, arriva a sorpresa la promo Optima Super Mobile Smart

A partire dalla giornata del 2 dicembre 2024 l’operatore telefonico virtuale Optima Mobile ha reso disponibile una nuova super promozione. Dopo l’offerta Optima Super Mobile Smart +20 Giga resa disponibile per il Black Friday, infatti, l’operatore ha fatto tornare un’altra offerta bomba. Si tratta della promo denominata Optima Super Mobile Smart.

Quest’ultima è già stata proposta in passato dall’operatore virtuale ed è come da tradizione estremamente conveniente. Nello specifico, l’offerta in questione arriva ad includere ogni mese fino a 100 GB di traffico dati ma non solo. Il bundle dell’offerta arriva ad includere ogni mese anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri.

Questo bundle è davvero interessante, soprattutto se si pensa al costo mensile. Gli utenti dovranno infatti sostenere un costo di soli 4,95 euro al mese. Anche per questa offerta, l’operatore virtuale sta proponendo ad un prezzo scontato il costo per la scheda sim, che da 19,90 euro passa a 9,90 euro. La nuova offerta di Optima Mobile è stata riproposta dall’operatore in vista delle festività natalizie. In particolare, sarà a disposizione di tutti i nuovi clienti, sia da chi richiederà la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici sia da chi deciderà di attivare un nuovo numero.