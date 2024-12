Con la nuova iterazione di iOS 18.2 sembra che sia incluso anche un ghost-writer AI che serve per scrivere testi, messaggi, e-mail e non solo. Sì, anche messaggi.

iOS 18.2: la nuova funzione che sfrutta Apple Intelligence

Ovviamente, il cuore pulsante del nuovo update sarà Apple Intelligence che, lo ricordiamo, sarà attivo in America mentre da noi arriverà nella primavera del prossimo anno. Negli USA il debutto è imminente. COn l’aggiornamento sono incluse anche molte funzioni legate all’intelligenza artificiale, tool per la scrittura che servono per aiutare l’utente e non a sostituire del tutto il suo lavoro. È sempre bene specificarlo. L’aggiornamento poi contiene anche una nuova espansione con cui l’IA farà tutto il lavoro ma per far ciò serviranno diverse indicazioni nevralgiche. In prima istanza diciamo che ora ChatGPT sarà integrato in Siri e ci sarà il bottone “Componi” volto alla creazione dei testi.

A molti utenti apparirà infatti una schermata vuota con un cursore lampeggiante, e sarà presente da tutte le app; la troveremo sia nelle note che nei messaggi, ma anche in Mail o in app di terze parti come WhatsApp e Telegram. Non di meno si potrà incollare ovunque mediante il comando di copia/incolla.

iOS 18.2 e la scrittura dei testi con AI

Ma come funziona? Dopo aver premuto su Componi infatti, vi basterà digitare il vostro prompt e farlo elaborare a ChatGPT che adesso, sarà integrato in iOS grazie alla sinergia strategica fra Apple e OpenAI. Fra le altre cose, si potrà richiedere una modifica e far rifare il testo all’AI senza il minimo problema. Sarà ChatGPT stesso a suggerire le eventuali alternative. Inoltre, i testi potranno essere scritti con diversi toni: amichevole, professionale o sintetico. Insomma, il futuro è intelligente, come si suol dire. Voi utilizzerete queste features smart non appena saranno disponibili anche da noi in Italia? Vi ricordiamo che questa funzionalità arriverà da noi a aprile 2025.