Il secondo indizio giunge da un’immagine promozionale legata al Black Friday condivisa da Google sui social: la watchface inedita per Pixel Watch apparsa per la prima volta nel video “The Design of Pixel Watch 3” condiviso da Mountain View ad ottobre torna a farsi vedere. Questo è un segno che probabilmente non si tratta solo di un’ipotesi scartata in vista del lancio commerciale, ma di un’opzione che prima o poi dovrebbe aggiungersi a quelle attuali.

Ecco le specifiche

Nel nuovo ed attesissimo quadrante , il design riprende quello della watchface Concentric, ma con delle caratteristiche non riscontrabili né nella variante “Dial I” né in quella “Dial II”.

Nella watchface inedita, infatti, compaiono delle complicazioni, come già visto ad ottobre: quattro, per la precisione, ma ci concentreremo soprattutto per una questione relativa e specifica al meteo ed una alla batteria. Sembra che Google, a conferma di quanto già detto, quindi stia per proporre una versione più ricca delle sue attuali watchface, conservandone il design distintivo e minimale, ma offrendo all’utente la possibilità di arricchirle con informazioni addizionali e con ogni probabilità personalizzabili a partire da una rosa di possibilità consentite.

Non sappiamo, in questo preciso momento, quando questa novità verrà rilasciata, anche perché tutte le comunicazioni di big G in merito sono state “laterali” e quasi involontarie. Potrebbe volerci poco, o potrebbe servire ancora un po’, dato che dopo aver sistemato il pasticcio causato dall’aggiornamento a WearOS 5 a metà novembre Google ha fatto sapere che i prossimi update per Pixel Watch 3, Pixel Watch 2 e Pixel Watch sono pianificati per il primo trimestre del 2025. Dunque sono attese delle novità, degli sviluppi e delle risposte nelle prossime ore: ciò che è certo, invece, è che per quanto riguarda Google Pixel Watch sia pronto un nuovo quadrante. Restiamo in attesa di capirne e conoscerne ulteriori dettagli nell’arco di alcune ore.