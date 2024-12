Secondo quanto si apprende, sembrta che i PC dotati di AI (artificial intelligence) promettano di far risparmiare tempo agli utenti. Addirittura, si parla di 240 minuti alla settimana in meno rispetto al solito. Ma cosa implica ciò? Andiamo con ordine.

PC con AI: sono davvero utili?

Da quanto leggiamo da un recente studio commissionato da Intel a ben 6000 utenti europei, scopriamo che i computer dotati di intelligenza fanno risparmiare tantissimo tempo agli utenti. Ma in che modo e soprattutto sarà tutto vero? Assolutamente no, infatti c’è una questione che sembra al limite del paradossale: qualcuno li usa per completare i dsuoi task digitali con l’AI e impiega più tempo rispetto ad un laptop tradizionale. Ma la colpa dove risiede dunque?

Quindi, andiamo con ordine: sì, i PC con intelligenza artificiale fanno risparmiare tempo ma la verità è che non vengono sfruttati al pieno delle potenzialità. Dall’indagine condotta da Intel vediamo che le persone perdono oltre 15 ore a settimana in attività e task di routine che si potrebbero benissimo delegare all’intelligenza artificiale. Pensiamo alle riunioni e alla scrittura delle email. Al contrario quindi, se utilizzati appieno, i PC AI permetterebbero di far risparmiare 240 minuti a settimana.

Molte persone (si parla dell’86%, addirittura), non ha mai sentito parlare di un AI PC. Cbhi ne possiede uno, magari non lo sfrutta perché non riesce a capire con semplicità l’interazione efficace con gli strumenti di intelligenza artificiale. Altri utenti invece (il 44%, per la precisione) li considera come futuristi mentre il 53% è convinto che siano appannaggio dei creativi e dei professionisti. Solo chi li ha effettivamente provati e ha sperimentato le prodezze tecnologie dell’intelligenza artificiale ha compreso la bontà del tutto. Le features più interessanti sono quelle legate alla traduzione linguistica in tempo reale, all’ottimizzazione della ricerca dei file e quella della sicurezza informatica avanzata.

Insomma, i PC con AI sono quindi l’evoluzione del settore visto che integrano le capacità d’intelligenza artificiale direttamente nell’hardware. Pensiamo ai processori Intel Core Ultra della serie 200V che offrono fino a 120 TOPS sul device stesso.